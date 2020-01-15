Bankadan hırsızlık yapmak isteyen zanlı adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bankadan hırsızlık yapmak isteyen zanlı adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Bankadan hırsızlık yapmak isteyen zanlı adliyeye sevk edildi

21 dakika önce

Adana'da bir banka şubesinin demir şebekesini söküp pencereden içeri girdikten sonra hırsızlık yapmak isterken alarmın çalması sonucu yakalanan hırsız, adliyeye sevk edildi.

Bankadan hırsızlık yapmak isteyen zanlı adliyeye sevk edildi, System.String[]

Adana'da bir banka şubesinin demir şebekesini söküp pencereden içeri girdikten sonra hırsızlık yapmak isterken alarmın çalması sonucu yakalanan hırsız, adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Onur Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarında bulunan bir kamu bankası şubesinde meydana geldi. Gece bankanın alarmı çaldı. Bunun üzerine banka görevlileri polise haber verdi. Polis bankaya giderek kontrol ettiğinde içeride bir şahsı gördü. Şahıs polisi görünce dama çıkıp kaçmaya çalıştı ancak kaçamadan polis tarafından yakalandı. Bankaya giren şüpheli Hasan T. (33) gazetecilerin 'niye girdin' sorusuna, "Para almak için girdim, para falan çıkmadı" cevabını verdi.


Gözaltına alınan zanlı polis merkezine götürüldü. Zanlının ifadesinde parasız kalması nedeniyle bankayı soymak için arka taraftan asma kattaki bir pencerenin demir şebekesini sökerek içeri girdiğini, hemen alarm çaldığını ve polisin geldiğini, üzerine dolabın devrildiğini söylediği öğrenildi.


Hasan T., sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. - ADANA

Seyhan, Polis, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 10:04 Kaynak: İHA
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