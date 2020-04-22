Bankadan maaşını çekmek isteyen 65 yaş üstü vatandaşa polisten yardım - Son Dakika

Büyükada Maden Mahallesinde ikamet eden 65 yaş üstü bir vatandaş, korona virüse karşı tedbirler kapsamında sokağa çıkma yasağı nedeniyle bankaya gidemeyince yardımına polis koştu. Maaşını çekmek isteyen vatandaş Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince evinden alınıp bankaya götürüldü. Bankadan maaşını çeken vatandaş tekrar polisler tarafından evine götürüldü. - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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