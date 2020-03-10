Bankadan para çekerken silahlı saldırıya uğradı - Son Dakika
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Bankadan para çekerken silahlı saldırıya uğradı

6 saat önce

Bankadan para çekerken silahlı saldırıya uğradı -Olay yerinde hayatını kaybetti Iğdır Karakoyunlu ilçesinde bulunan bir bankadan para çeken bir kişi motosikletli iki kişinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Bankadan para çekerken silahlı saldırıya uğradı

-Olay yerinde hayatını kaybetti

IĞDIR - Iğdır Karakoyunlu ilçesinde bulunan bir bankadan para çeken bir kişi motosikletli iki kişinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır Karakoyunlu ilçesinde bulunan bir bankadan para çeken Yakup Tutka, arkasından yaklaşan motosikletteki 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Motosikletli saldırganlar kaçarken olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolü sonucu Tutka'nın yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Tutka'nın cenazesi Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken güvenlik güçleri güvenlik kameralarından motosikletle kaçan 2 zanlının yakalanması çalışma başlattı.

Bankadan para çekerken silahlı saldırıya uğradı

Karakoyunlu, Iğdır, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 06:33 Kaynak: İHA
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