Bankadan para çekerken silahlı saldırıya uğradı - Son Dakika

Bankadan para çekerken silahlı saldırıya uğradı

-Olay yerinde hayatını kaybetti

IĞDIR - Iğdır Karakoyunlu ilçesinde bulunan bir bankadan para çeken bir kişi motosikletli iki kişinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır Karakoyunlu ilçesinde bulunan bir bankadan para çeken Yakup Tutka, arkasından yaklaşan motosikletteki 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Motosikletli saldırganlar kaçarken olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolü sonucu Tutka'nın yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Tutka'nın cenazesi Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken güvenlik güçleri güvenlik kameralarından motosikletle kaçan 2 zanlının yakalanması çalışma başlattı.