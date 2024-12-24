Bankadan para çekimlerinde belge ibraz zorunluluğu geliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Finans

Bankadan para çekimlerinde belge ibraz zorunluluğu geliyor

Geniş Video İzle

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye genelinde tüm bankalara kayıt dışı ekonomide denetimleri sıklaştırmak için talimat verdi. 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren bankalarda para yatırma ve çekme işlemlerinde paranın kaynağını resmi belgelerle ibraz etmek zorunlu olacak.

24.12.2024 17:21  Güncelleme: 17:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışı ekonomiye yönelik mücadelede yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Bankalarda para yatırma ve çekme işlemlerine yönelik denetimlerin sıkılaştırılması amacıyla tüm bankalara talimat gönderildi. 1 Ocak 2025'ten itibaren, bankalarda nakit işlemlerin kaynağını resmi belgelerle kanıtlama zorunluluğu başlayacak.

2025'TE BANKALARDA YENİ DÜZEN

Kayıt dışı ekonomiye karşı 2025'te yeni bir sistem hayata geçirilecek. Türkiye'nin 81 ilindeki banka çalışanları, nakit para işlemlerinde müşterilerden paranın kaynağını ve kullanım amacını soracak.

RESMİ BELGELER ZORUNLU OLACAK

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, bu süreçte gerekli evrakların hazır bulundurulması gerektiğini vurguladı. Döviz bozdurma fişi, altın satış faturası ya da araç ve konut satış belgeleri gibi dokümanları sunamayanlar detaylı incelemeye tabi tutulacak.

KAYNAĞI BELİRSİZ İŞLEMLER YASAKLANIYOR

1 Ocak 2025'ten itibaren, kaynağı belirsiz paralarla işlem yapılmasına izin verilmeyecek. Belgelerini eksiksiz hazırlayanlar sorun yaşamazken, eksik ya da yanlış bilgi verenler için araştırma süreci başlatılacak.

Bankadan para çekimlerinde belge ibraz zorunluluğu geliyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Güvenlik, Türkiye, Ekonomi, Finans, Banka, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Finans Bankadan para çekimlerinde belge ibraz zorunluluğu geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • selman çakır:
    nefes aldırmayın çökün milletin gırtlağına 39 4 Yanıtla
  • Yunus Gürbüz:
    ağlayasım geldi. biz de medeni ülkeler gibi gerçekten paranın kaynağını mı sorgulayacağız. 38 0 Yanıtla
  • ferhat eser:
    HAYAT BİR SINAVSA BEŞİKTAŞ YAZAR ÇIKARIM 10 15 Yanıtla
  • Kazım Özkan:
    5 lı çete paranın kaynağı için reise başvurur artık ?????? neyse yakında bu millet sizi gönderecek istediğiniz gibi at koşturabilirsiniz 19 6 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    yolda buldum. babam verdi. hanım altinladi bozdurdu mu diyecez diye düşündüm sonra dedim ki sen kim para kim hiç benlik bir şey yok olayda 20 1 Yanıtla
  • Mehmet emin Bakan:
    İyice saçmalamaya başladınız. Size bir mantıklı öneride bulunayım bari. Hiç kimseye para falan vermeyin. Kimse maaş falan almasın buna milletvekilleri de dahil. Herkezin masrafını karşılayın ona göre de çalıştırın. 17 3 Yanıtla
  • Erdogan Yolcu:
    ya bu ne iş arkadaş . çok yanliş 14 3 Yanıtla
  • oktay sayar:
    nakitimiz olmadığı için sorun yok :) 8 2 Yanıtla
  • Ahmet PEHLİVAN:
    Vallahi ufak işlerle ugraşan bır bakan var yshı şu garantılı yerlere gıden paraya bak toprsktan çıkan madenlere varkatardan kaçak altın getırenlere bak 9 1 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Bu ülkeyi ayakta tutan zaten kaçakcılar.Onlarında übüğünü sıkın hiç para gelmesin ülkeye.".Net hata noksan'diye bahsedilen paranın kaynağını hükümet açıklasın.Halk beyan eder kazandığı paranın kaynağını.. 6 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:30 Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Arda Turan, PFDK’ya sevk edildi Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Arda Turan, PFDK'ya sevk edildi
18:00 Gelecek-Saadet grubundan yeni formül: DEVA Partisi sürece dahil olabilir Gelecek-Saadet grubundan yeni formül: DEVA Partisi sürece dahil olabilir
17:17 PKK’lı hainler Münbiç’te bomba yüklü araçla saldırdı: 2 ölü, 4 yaralı PKK'lı hainler Münbiç'te bomba yüklü araçla saldırdı: 2 ölü, 4 yaralı
16:55 Suriye’de geçiş hükümeti Noel’i resmi tatil ilan etti Suriye'de geçiş hükümeti Noel'i resmi tatil ilan etti
16:19 Bakan Yerlikaya: Balıkesir’deki mühimmat fabrikasındaki patlamada 11 kişi vefat etti Bakan Yerlikaya: Balıkesir'deki mühimmat fabrikasındaki patlamada 11 kişi vefat etti
23:39 İsrail, Haniyye suikastını kabul etti İsrail, Haniyye suikastını kabul etti
23:32 Sergen Yalçın değil: Serdal Adalı, görüştüğü teknik direktörü canlı yayında açıkladı Sergen Yalçın değil: Serdal Adalı, görüştüğü teknik direktörü canlı yayında açıkladı
23:17 Noel pazarı saldırganının vasiyeti aracından çıktı Noel pazarı saldırganının vasiyeti aracından çıktı
23:14 Erdoğan’dan Netanyahu’ya ’’Suriye’’ uyarısı: Mecbur kalacak Erdoğan'dan Netanyahu'ya ''Suriye'' uyarısı: Mecbur kalacak
23:03 Arda Güler, La Liga’da ayın oyuncusu seçildi Arda Güler, La Liga'da ayın oyuncusu seçildi
22:55 WhatsApp’ın Rusya’da engellenmesi an meselesi WhatsApp'ın Rusya'da engellenmesi an meselesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2024 18:48:34. #1.11#
SON DAKİKA: Bankadan para çekimlerinde belge ibraz zorunluluğu geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.