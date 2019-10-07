Son Dakika Haberleri: Bankadan para çekmek için evden ayrılan kadından haber alınamıyor
Son Dakika 3. Sayfa Bankadan para çekmek için evden ayrılan kadından haber alınamıyor

Bankadan para çekmek için evden ayrılan kadından haber alınamıyor

54 dakika önce

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde, bankadan para çekmek evinden ayrılan Huriye Helvacı'dan 6 gündür haber alınamıyor.

Bankadan para çekmek için evden ayrılan kadından haber alınamıyor, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde, bankadan para çekmek evinden ayrılan Huriye Helvacı'dan 6 gündür haber alınamıyor.


Alınan bilgiye göre, oğluyla birlikte memleketi Şuhut'un Anayurt köyüne gelen Huriye Helvacı (53), burada bir süre vakit geçirdi. Ardından Balçıkhisar köyüne giden Helvacı, burada bir gece konakladıktan sonra geçen çarşamba günü ilçe merkezindeki bir bankadan para çekmek için köyden ayrıldı. İlerleyen saatlerde annesinin geri dönmemesi üzerine şüphelenen Ali Helvacı, durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Huriye Helvacı'nın bulunması için çalışma başlatan güvenlik güçleri, her yerde kayıp kadını arıyor. Durumu sosyal medyadan paylaşan Ali Helvacı, annesinin izine rastlayanların kendilerine haber vermeleri için ricada bulundu.


Güvenlik ekipleri, 6 gündür kayıp olan Huriye Helvacı'yı arama çalışmalarına devam ediyor. - AFYONKARAHİSAR

Balçıkhisar, Huriye, Afyon, Şuhut, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 12:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Afyonkarahisar'da kimliği belirsiz kadın cesedi bulundu
Müge Anlı'da cinsel içerikli görüntüleri çıkan kadın suskunluğunu bozdu Trafik polisi, ayakkabılarını çıkararak aşırı yağış nedeniyle tıkanan mazgalları temizledi Ağabeyinin 3'üncü kattan attığı 2,5 aylık çınar bebek öldü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2019 13:36:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bankadan para çekmek için evden ayrılan kadından haber alınamıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]