Bankadan parasını çekemeyen Lübnanlı, çalışanları ve müşterileri rehin aldı - Son Dakika

Lübnan'da bankadaki tüm parası olan 50 bin doları çekme talebi kabul edilmeyen bir kişinin etrafa benzin döküp şubedekileri yaklaşık 3 saat rehin aldığı bildirildi.

AA muhabirinin görgü tanıklarından aldığı bilgiye göre, ülkenin doğusunda yer alan Bekaa vilayetine bağlı Cib Cenin beldesindeki bankaya giden bir Lübnanlı, hükümet tarafından kısıtlama konulan döviz hesabından tüm parasını çekmek istedi.

Banka memurlarının talebi reddetmesi üzerine söz konusu kişi önce bankayı bombayla patlama ve yakma tehdidinde bulundu.

Ardından poşetinde taşıdığı benzin şişesini çıkarıp etrafa döken vatandaşın, banka çalışanları ve müşterileri bir müddet rehin aldığı ifade edildi.

Güvenlik güçlerinin bankaya gelmesi ve 3 saat süren ikna çalışmaları sonucu vatandaşın, talep ettiği 50 bin doları hesabından çektiği ve şubeye gelen bir aile ferdine teslim ettiği belirtildi.

İsmi açıklanmayan vatandaşın, parasının tamamını çektikten sonra eylemini sonlandırıp rehineleri serbest bıraktığı ve polise teslim olduğu kaydedildi.

Lübnan'da döviz rezervlerinin erimesini önlemek amacıyla 2019'dan itibaren ülkedeki tüm döviz mevduat hesapları dondurulmuştu.

Ardından Lübnan Merkez Bankası, Kasım 2021'de, kısıtlı ve hükümetin belirlediği kur üzerinden vatandaşların parasının çekebileceğini duyurmuştu.