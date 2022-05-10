BANKADAN TAKİP ETTİLER SİNYAL KESİCİYLE OTOMOBİLDEKİ PARALARIN YARISINI ÇALDILAR - Son Dakika
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BANKADAN TAKİP ETTİLER SİNYAL KESİCİYLE OTOMOBİLDEKİ PARALARIN YARISINI ÇALDILAR

10.05.2022 12:43

SARIYER'de alışveriş merkezinin otoparkında içinde 100 bin lira bulunan çantayı otomobilin kapılarının kilitlemesini önleyen sinyal kesici cihaz kullanarak çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.

SARIYER'de alışveriş merkezinin otoparkında içinde 100 bin lira bulunan çantayı otomobilin kapılarının kilitlemesini önleyen sinyal kesici cihaz kullanarak çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı. Mağdur Ömer Birgealp "Beni bankadan para çektikten sonra takip etmişler. Paranın yarısını çalmışlar. Diğer yarısını bırakmışlar" dedi.

Sarıyer, Katar Caddesi'ndeki AVM otoparkında 6 Mayıs günü meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Ömer Birgealp, Florya'daki bankadan 100 bin lira çekti. Ardından aracıyla Sarıyer'deki AVM otoparkına geldi. Parayı aracın ön koltuğuna beyaz bir poşet içinde bıraktı. O sırada yanına yaklaşan bir şüpheli AVM girişini sorarak onu oyalamaya başladı. Durumdan şüphelenmeyerek yol tarifi yapan mağdur, bu sırada lüks aracın kapısını kilitlediğini düşünüp AVM'ye girdi. Ancak geri döndüğünde otomobilinin kapılarının açık olduğunu ve poşetteki paranın bir bölümünün olmadığını gördü. Mağdur Ömer Birgealp durumu polise bildirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipleri şüphelilerin Ömer Birgealp'in lüks cipini bankadan para çekmesinin ardından takip ettiklerini belirledi. Şüphelilerin park edilen otomobilin uzaktan kumandalı merkezi kilit sistemini sinyal kesici cihaz kullanarak etkisiz hale getirdikleri ve kilitlenmesini engelledikleri ortaya çıktı. Şüphelilerin mağdurun uzaklaşmasının ardından kapısını açtıkları otomobilde bulunan 100 bin liranın yarısını alarak kaçtıkları tespit edildi.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kimliklerini tespit ettiği şüpheliler Zaza K.(45) ve Gıorgı P'yi (40) gözaltına aldı. Şüphelilerin yakalandığı araç ve evlerinde yapılan aramada 18 bin lira para ile sinyal kesici cihaz ele geçirildi.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler Zaza Z. ve Gıorgı P. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli ise serbest bırakıldı.

BANKADAN TAKİP ETTİLER SİNYAL KESİCİYLE OTOMOBİLDEKİ PARALARIN YARISINI ÇALDILAR
BANKADAN TAKİP ETTİLER SİNYAL KESİCİYLE OTOMOBİLDEKİ PARALARIN YARISINI ÇALDILAR
BANKADAN TAKİP ETTİLER SİNYAL KESİCİYLE OTOMOBİLDEKİ PARALARIN YARISINI ÇALDILAR
BANKADAN TAKİP ETTİLER SİNYAL KESİCİYLE OTOMOBİLDEKİ PARALARIN YARISINI ÇALDILAR

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alışveriş, Sarıyer, Mayıs, Zaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BANKADAN TAKİP ETTİLER SİNYAL KESİCİYLE OTOMOBİLDEKİ PARALARIN YARISINI ÇALDILAR - Son Dakika


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SON DAKİKA: BANKADAN TAKİP ETTİLER SİNYAL KESİCİYLE OTOMOBİLDEKİ PARALARIN YARISINI ÇALDILAR - Son Dakika
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