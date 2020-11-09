BANKADAN YASA DIŞI BAHİS PARASINI ÇEKERKEN YAKALANDI - Son Dakika

BANKADAN YASA DIŞI BAHİS PARASINI ÇEKERKEN YAKALANDI

09.11.2020 13:59
BANKADAN YASA DIŞI BAHİS PARASINI ÇEKERKEN YAKALANDI, System.String[]

KAĞITHANE'de yasa dışı sanal bahisten kazanılan paraları banka şubesinden çekmek isteyen kişi ile olayla ilişkili 4 kişi gözaltına alındı.

KAĞITHANE'de  yasa dışı sanal bahisten kazanılan paraları banka şubesinden çekmek isteyen kişi ile olayla ilişkili 4 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekiplerinin  takibinde bulunan Erkan P. (22)'nin, Kağıthane Merkez Mahallesi'ndeki bir banka şubesinden 47.000 liralık şüpheli işlem yaptığı  ve şüphelinin banka görevlileri tarafından bekletildiği bilgisini alan ekipler harekete geçti. Bankaya giden İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Erkan P.'i gözaltına aldı. Şüpheli sorgusunda sanal bahis oynadığını, hesabına gelen parayı Hasan B. (31) ve Hakan T. (34) isimli kişiler adına  çektiğini ve bu işlem karşılığında 500 lira para aldığını söyledi.

BULUŞMA NOKTASI BÖREKÇİYE POLİS BASKINI

Bunun üzerine çalışmalarını genişleten polis ekipleri adı geçen şüphelilerin hesaplarını kullanmak üzere 2 kişiyle buluşacakları bilgisine ulaştı. Geçen Salı günü saat 7.30 sıralarında Kağıthane Merkez Mahallesi'nde bulunan buluşma noktasındaki börekçiye baskın düzenledi. Baskında Hasan B. ve Hakan T. ile Harun S. (29) ve Süleyman A. (32)  yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Hasan B. 'nin 2020 yılı içerisinde Adana'da meydana gelen "Dolandırıcılıkö suçundan firar olduğu tespit edildi. İşlemlerinin ardından   "Nitelikli Dolandırıcılıkö suçundan adli makamlara sevk edilen şüphelilerden Erkan P, Hakan T, Harun S. ve Süleyman A. adli kontrol hükümleri uygulanırken, Hasan B. isimli şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü dökümü: ----------------------Sevk görüntüleri polis kamerası


- İstanbul
BANKADAN YASA DIŞI BAHİS PARASINI ÇEKERKEN YAKALANDI
BANKADAN YASA DIŞI BAHİS PARASINI ÇEKERKEN YAKALANDI

Kağıthane, Polis, Bahis, Banka, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BANKADAN YASA DIŞI BAHİS PARASINI ÇEKERKEN YAKALANDI - Son Dakika


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