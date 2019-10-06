Bankalar ağustosta kâr rekoru kırdı
36 dakika önce
Bankalar, ağustos ayında 4 milyar 602 milyon liralık net kar ile rekor kırarken, 8 aylık dönemde net karın yüzde 15,9 azalması dikkati çekti.
Bankalar, ağustos ayında 4 milyar 602 milyon liralık net kar ile rekor kırarken, 8 aylık dönemde net karın yüzde 15,9 azalması dikkati çekti.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 05:11
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