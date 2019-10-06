Son Dakika Haberleri: Bankalar ağustosta kâr rekoru kırdı
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Bankalar ağustosta kâr rekoru kırdı

36 dakika önce

Bankalar, ağustos ayında 4 milyar 602 milyon liralık net kar ile rekor kırarken, 8 aylık dönemde net karın yüzde 15,9 azalması dikkati çekti.

Bankalar ağustosta kâr rekoru kırdı, System.String[]

Bankalar, ağustos ayında 4 milyar 602 milyon liralık net kar ile rekor kırarken, 8 aylık dönemde net karın yüzde 15,9 azalması dikkati çekti.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 05:11 
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