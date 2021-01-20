Bankalar Birliği anlaşmasıyla Galatasaray'ın kasasına 250 milyon TL girdi - Son Dakika

Bankalar Birliği anlaşmasıyla Galatasaray'ın kasasına 250 milyon TL girdi

20.01.2021 10:36
Bankalar Birliği anlaşmasıyla Galatasaray'ın kasasına 250 milyon TL girdi, System.String[]

Bankalar Birliği ile anlaşmasını 5 yıldan 12 yıla çıkaran Galatasaray'ın, yeni yapılandırma sayesinde kasasına 250 milyon TL para girecek.

Galatasaray, uzun süredir uğraştığı Bankalar Birliği anlaşmasını revize etti ve sarı-kırmızılı kulüp, kasasına 250 milyon TL koymaya hazırlanıyor.

Sabah Gazetesi'nden Mehmet Özcan'ın haberine göre; Mevcut anlaşmayı 5 yıldan 12 yıla çıkaran yönetim, borç ödemesini 2030'a kadar yaydı. 2 yıl ana para ödemesiz 9 yıllık yeni yapılandırma sayesinde Galatasaray'a 250 milyon TL sıcak para girişi olacak.

YİNE DE OYUNCU SATIŞI YAPMAK ZORUNDALAR

Sezonun ikinci yarısında futbol takımı ödemelerinde sorun yaşamayacak sarı-kırmızılı kulüp, FFP yüzünden bonservis harcaması için satış yapmak zorunda.

Öte yandan Galatasaray Sportif A.Ş.'nin 1 Haziran 2020-30 Kasım 2020 faaliyet raporunda dönem zararı 209.3 milyon TL olarak açıklandı. Derneğin, Sportif A.Ş.'ye borcu ise 1.1 milyar TL'ye yükseldi.

Bankalar Birliği anlaşmasıyla Galatasaray'ın kasasına 250 milyon TL girdi

Sabah Gazetesi, Mehmet Özcan, Galatasaray, Türk Lirası, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bankalar Birliği anlaşmasıyla Galatasaray'ın kasasına 250 milyon TL girdi - Son Dakika Spor


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