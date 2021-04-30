Bankalar Birliği ile yapılan anlaşma sebebiyle Feghouli ve Falcao'nun Galatasaray'dan ayrılması gerekiyor - Son Dakika

Bankalar Birliği ile yapılan anlaşma sebebiyle Feghouli ve Falcao'nun Galatasaray'dan ayrılması gerekiyor

30.04.2021 10:13

Sarı-Kırmızılı kulüp, Bankalar Birliği ile yaptığı anlaşma ve pandemi döneminin mali gerçeklerini göz önüne alarak yeni sezonda önemli bir revizyona imza atmak zorunda. Maaş bütçesinin 55 milyon eurodan 40 milyon euroya inmesi gerekiyor. Yıllık yaklaşık 10 milyon eurodan fazla maliyeti olan Falcao ve Feghouli'nin gönderilmesi elzem hale geldi. Ancak yıllık ücretleri sebebiyle iki futbolcunun nasıl yaklaşım göstereceği merak konusu oldu.

G.Saray'da 29 Mayıs'ta yapılması planlanan olağan seçimli genel kurulda göreve seçilecek başkan ve yönetimi zor bir tablo bekliyor. Yeni sezona kadar 300 milyon TL'lik sıcak para ihtiyacı bulunan kulübün en çok zorlayacak olansa futbol takımının bütçesi.

55 MİLYON EUROYA KADAR ÇEKİLDİ

Mevcut yönetimin 55 milyon euro kadar düşürdüğü futbol takımının maliyeti, pandeminin yarattığı olumsuzluklar ve gelirlerin ciddi oranda düşmesi nedeniyle daha da azaltmak durumunda... Hürriyet'in haberine göre; Bu nedenle kulübün toplam maliyeti 15 milyon euro aşağı çekerek 40 milyon yapması gerekiyor.

BAŞKA SEÇENEK KALMADI

Bunun en büyük nedeni ise Bankalar Birliği ile yapılan anlaşma… Bu anlaşmaya göre iki yıl boyunca bankalara kredi faizi ödemesi yapmayacak olan Galatasaray Kulübü, kendi gelirleriyle gemisini yürütecek. Yani sarı kırmızılı kulüp iki sezon boyunca gelirleriyle tüm takım maliyetini karşılayacak. Yapılan hesaplamalar sonrasında da Galatasaray yönetiminin maliyeti 40 milyon euroya düşürmesinden başka seçenek görünmüyor. Bu gerçek artık yönetim ve camiasında yüksek sesle konuşulmaya başlanırken iki isim gözden çıkarılmış durumda.

BONUSLARLA BİRLİKTE 10 MİLYONU AŞIYOR

Galatasaray'da bütçe küçülmesi adına Radamel Falcao ve Sofiane Feghouli ile yolların ayrılması bekleniyor. İki futbolcunun kulübü yıllık maliyetleri vergileri ile birlikte yaklaşık 10 milyon eurodan fazla... Falcao 5 milyon euro, Feghouli ise 3 milyon 850 bin euro yıllık garanti ücret alıyor. Bonuslarla birlikte 10 milyon bu para euroyu da aşılıyor. Bu sezon vasatı aşamayan iki yıldızın gönderilmesi gerektiği camia içinde yüksek sesle konuşulmaya başlandı. Özellikle son haftalarda performansı iyice düşen, Fatih Terim'in çoğunlukla yedek tuttuğu Feghouli'nin gitmesi bekleniyor.

Bankalar Birliği ile yapılan anlaşma sebebiyle Feghouli ve Falcao'nun Galatasaray'dan ayrılması gerekiyor

Galatasaray, Falcao, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bankalar Birliği ile yapılan anlaşma sebebiyle Feghouli ve Falcao'nun Galatasaray'dan ayrılması gerekiyor - Son Dakika Spor


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