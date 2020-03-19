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Bankalar Birliği, kurumsal firmaların, KOBİ'lerin ve bireysel kesimin kredi taleplerinin hızlıca...
6 saat önce
Bankalar Birliği, kurumsal firmaların, KOBİ'lerin ve bireysel kesimin kredi taleplerinin hızlıca değerlendirilmesi ve karşılanmasını tavsiye etti.
Bankalar Birliği, kurumsal firmaların, KOBİ'lerin ve bireysel kesimin kredi taleplerinin hızlıca değerlendirilmesi ve karşılanmasını tavsiye etti.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 11:46 Kaynak: AA
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