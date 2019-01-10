'Bankalar enerjicileri zora sokacak hamle yapmamalı'
1 saat önce
ETD Başkanı Tamer Çalışır, enerji ticaretinde öngörülebilirliğin kalmadığını öne sürerken, finans kuruluşlarını da sektörü zora sokacak hamlelerden kaçınmaya çağırdı.
ETD Başkanı Tamer Çalışır, enerji ticaretinde öngörülebilirliğin kalmadığını öne sürerken, finans kuruluşlarını da sektörü zora sokacak hamlelerden kaçınmaya çağırdı.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 06:05
Halkbank'ın Esnafa Vereceği Kredi Desteğinin Ayrıntıları Belli Oldu
Hazine, Dolar Cinsi Tahvil İhracı İçin 3 Bankaya Yetki Verdi
Dünyanın En Zengin Çifti Boşanıyor!
İran, ABD'nin Olası İnternet Yaptırımına Karşı Türkiye ile İşbirliğini Artırdı