Son Dakika Haberleri: 'Bankalar enerjicileri zora sokacak hamle yapmamalı'

'Bankalar enerjicileri zora sokacak hamle yapmamalı'

1 saat önce

ETD Başkanı Tamer Çalışır, enerji ticaretinde öngörülebilirliğin kalmadığını öne sürerken, finans kuruluşlarını da sektörü zora sokacak hamlelerden kaçınmaya çağırdı.

'Bankalar enerjicileri zora sokacak hamle yapmamalı', System.String[]
ETD Başkanı Tamer Çalışır, enerji ticaretinde öngörülebilirliğin kalmadığını öne sürerken, finans kuruluşlarını da sektörü zora sokacak hamlelerden kaçınmaya çağırdı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 06:05 

Ekonomi
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