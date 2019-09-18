Bankalar faizleri düşürünce ağustos ayında yüzde 5,1 artışla 110 bin 538 konut satıldı

Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası bankaların art arda faiz indirimine gitmesi konut satışlarına olumlu etkisi oldu. Türkiye genelinde konut satışları geçtiğimiz ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 oranında artarak 110 bin 538 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 15 bin 881 konut satışı ve yüzde 14,4 ile en yüksek paya sahip oldu.

Merkez Bankası'nın ilkini temmuz ayında yaptığı 425 baz puan faiz indirimine, 12 Eylül'de 325 baz puan indirimle devam etmesi sonrası bankalar da art arda faiz oranlarını düşürümeye başladı.Bankaların faizleri düşürmesi sonrası konut satışları da arttı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nın (BDDK) verilerine göre, 2 Ağustos'ta 178 milyar 478 milyon olan konut kredisi hacmi, 29 Ağustos'ta 181 milyar 93 milyona yükselirken konut kredilerinde 4 haftalık büyüme 2.6 milyar lirayı aştı.Türkiye İstatistik Kurumu'nun(TÜİK) ağustos ayı konut satış rakamlarına göre de satışlar arttı.

TÜİK verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları geçtiğimiz ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 oranında artarak 110 bin 538 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 15 bin 881 konut satışı ve yüzde 14,4 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 10 bin 707 konut satışı ve yüzde 9,7 pay ile Ankara, 6 bin 25 konut satışı ve yüzde 5,5 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 18 konut ile Hakkari, 28 konut ile Ardahan ve 59 konut ile Şırnak oldu.

İpotekli konut satışları da arttı

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 168 oranında artış göstererek 34 bin 148 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 30,9 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 4 bin 382 konut satışı ve yüzde 12,8 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il yüzde 43,8 ile Bilecik oldu.

Diğer satışları azaldı

Diğer konut satışları Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,3 oranında azalarak 76 bin 390 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 11 bin 499 konut satışı ve yüzde 15,1 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 72,4 oldu. Ankara 6 488 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 3 802 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 15 konut ile Hakkari oldu.

Konut satışlarında 40 bin 634 konut ilk defa satıldı

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,7 azalarak 40 bin 634 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 36,8 oldu. İlk satışlarda İstanbul 6 bin konut satışı ve yüzde 14,8 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u 3 107 konut satışı ile Ankara ve 1994 konut satışı ile İzmir izledi.

İkinci el konut satışlarında 69 bin 904 konut el değiştirdi

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,3 artış göstererek 69 bin 904 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 9 bin 880 konut satışı ve yüzde 14,1 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 62,2 oldu. Ankara 7bin 600 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 4 bin 31 konut satışı ile İzmir izledi.

Yabancılara 2019 yılı Ağustos ayında 3 bin 604 konut satışı gerçekleşti

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 azalarak 3 bin 604 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Ağustos 2019'da ilk sırayı 1549 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 656 konut satışı ile Antalya, 228 konut satışı ile Bursa, 213 konut satışı ile Ankara ve 169 konut satışı ile Yalova izledi.

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Irak vatandaşlarına yapıldı

Ağustos ayında Irak vatandaşları Türkiye'den 675 konut satın aldı. Irak'ı sırasıyla, 469 konut ile İran, 212 konut ile Rusya Federasyonu, 159 konut ile Kuveyt ve 149 konut ile Almanya izledi.

- İstanbul