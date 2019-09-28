"Bankalar fedayı bize bırakıyor, karı kendileri alıyor"

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Biz bu dönemde 'herkes birbirini anlasın, bu yükü paylaşsın, fedakarlık yapsın' diyoruz. Bankalar bu fedakarlığı şöyle taksim ediyor, fedayı bize bırakıyor, karı kendileri alıyor" dedi.