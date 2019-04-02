Son Dakika Haberleri: Bankalar finansal raporlarını dijital olarak paylaşacak

Bankalar finansal raporlarını dijital olarak paylaşacak

45 dakika önce

BDDK tarafından yapılan yönetmelik değişikliği ile bankalar, finansal raporlarını kurum ve kuruluş birliklerine artık matbu olarak tevdi edemeyecek, bu işlemlerini sadece elektronik ortamda yapabilecek.

Bankalar finansal raporlarını dijital olarak paylaşacak, System.String[]
BDDK tarafından yapılan yönetmelik değişikliği ile bankalar, finansal raporlarını kurum ve kuruluş birliklerine artık matbu olarak tevdi edemeyecek, bu işlemlerini sadece elektronik ortamda yapabilecek.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 10:02 

Fi, Ekonomi
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