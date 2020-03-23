Bankalar koronavirüse karşı ekonomiyi destek paketleriyle savunuyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Bankalar koronavirüse karşı ekonomiyi destek paketleriyle savunuyor - Son Dakika Ekonomi

Bankalar koronavirüse karşı ekonomiyi destek paketleriyle savunuyor

6 saat önce

Ekonomistler, kamu bankaları öncülüğünde başlatılan ekonomiye destek paketinden, özel bankaların da güçlü desteğiyle daha olumlu neticelerin alınacağını, cesur, kararlı ve rasyonel adımların atılıp hanehalkı, reel kesim ve yatırımcılar nezdinde güveni yeniden tesis edilmesiyle yılın...

Bankalar koronavirüse karşı ekonomiyi destek paketleriyle savunuyor, System.String[]

Ekonomistler, kamu bankaları öncülüğünde başlatılan ekonomiye destek paketinden, özel bankaların da güçlü desteğiyle daha olumlu neticelerin alınacağını, cesur, kararlı ve rasyonel adımların atılıp hanehalkı, reel kesim ve yatırımcılar nezdinde güveni yeniden tesis edilmesiyle yılın ikinci yarısının Türkiye ekonomisi için sanılandan daha iyi geçeceğini söyledi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ardından sosyal ve ekonomik sıkıntıların çözümü için hem hükümetler hem de merkez bankaları birbiri ardına önlemler alıyor.

Geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'ndeki Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı'nın ardından "Ekonomik İstikrar Kalkanı" adını verdiği paketle 100 milyar liralık bir kaynak setini devreye aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) da salgının Türkiye ekonomisine olası olumsuz etkilerini hafifletmek için tedbirler alırken, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) finansal kuruluşların müşterilerini mağdur etmemesi konusunda güçlü tavsiye karar aldı. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) de ekonomik faaliyetin desteklenmesi yönünde üyelerine tavsiyede bulundu.

Kamu bankaları bu sabah reel sektöre, KOBİ'lere ve bireysel müşterilerine bu zorlu süreci atlatmak için önemli destekler sunarken, İş Bankası da bu yönde adımlar atan ilk özel banka oldu.

Ekonomistler, kamu bankalarının başlattığı ekonomiye destek paketlerine tüm özel sektör bankalarının da katkı sunmasıyla hem şirketlerin hem de bireysel müşteriler bu zorlu dönemi en az kayıpla atlatacağını vurguladı.

- "Normalleşmenin daha hızlı olması hedefleniyor"

AA Finans Analisti ve stratejist Cüneyt Paksoy, ekonomik tedbirler ve açıklanan paketlere ilişkin yaptığı değerlendirmede, virüs etkisiyle küresel piyasalarda kaos ve anomalinin global ölçekte tüm varlık fiyatlarını olumsuz etkilediğini belirtti.

Süreçle ilgili belirsizlik ve hasar tespitiyle ilgili rasyonel analiz yapabilmenin zorlaşmasının dolar endeksinin ekstra yükselişi ve diğer her türlü varlık fiyatının baskıda kalması sonucunu beraberinde getirdiğini söyleyen Paksoy, finans piyasaları üzerinde merkez bankalarının tekil ve koordine adımlarının şimdilik belirli ölçüde etkili olduğunu ifade etti.

Paksoy, reel sektör ve bireylerin ve kamusal dengelerin korunması içinde hükümetlerin siyasi tarafta daha etkili olarak mali önlemler ve destek paketleri açıklamaya devam ettiğinin altını çizdi.

2018'de yaşanan kur atağı sonrası 2019 mali disiplin ve dengelenme içerisinde koordine bir şekilde finansal ve mali tedbirleri proaktif şekilde uygulayan ve önemli sonuçlar alarak değişim sürecine geçen Türkiye'nin yaptıkları ve temel dayanak tezinin mevcut görünümde global ölçekte onanmış ve kabul edilmiş göründüğünü dile getiren Paksoy, şunları kaydetti:

"Mevcut durumda virüs etkisi sebebiyle yeni paketler ve önlemler açıklanırken, hem kazanımların korunması hem de bu süreci en az hasarla atlatılması amaçlanıyor. Bu doğrultuda alınan kararların sahada ilk etkilerini görebilmek için kamu bankaları bir kez daha öncülük ediyor. Borçların yükümlülüklerin belirli bir süre yönetilmesi ve ötelenmesi hedeflenirken, turizm benzeri sektörlere göre teşvik ve desteklerin de ayrı dizayn edileceği bir sürecin öncü sinyalleri de açıklanan kararlarda göze çarpıyor. İstihdamın korunması amacıyla açıklanan yeni kredi destek imkanları ile bir bütün olarak incelediğimizde virüs süreci bitene kadar kısa ve orta vadede reel sektörü ve tüketim tarafındaki bireyleri desteklemek ve korumak, virüs süreci sonrası normalleşmenin daha hızlı olması hedefleniyor."

Cüneyt Paksoy, kamu bankalarına diğer özel sektör bankalarının ve reel sektörün kendi çabalarının da katılımıyla, devletin de kamu desteğiyle birlikte düşünüldüğünde virüs etkisi tepe yapıp normalleşme gelene kadar koruyucu kalkan etkisinin kaldıraçlı bir şekilde gelişmesinin mümkün olabileceğini sözlerine ekledi.

- "Özel bankalar da en kısa zamanda benzer adımlar atmalı"

Virtus Glocal Yönetici Ortağı İnanç Sözer de Çin'de başlayıp tüm dünyaya yayılan virüsün etkileri nedeniyle, 12 yıldan sonra ilk defa global bir resesyon ile mücadele etmeye çalışılan bir dönemde olunduğunu söyledi.

Türkiye'nin hem sağlık hem ekonomi açısından bugüne kadarki süreci fena yönetmediğini değerlendiren Sözer, "Bugün, zorunlu olmadıkça evde kalma bilincini gösteren vatandaşları ve başta kamu otoritesi olmak üzere hem kamu hem özel bankaların desteğiyle ekonomik sorunları hafifletme konusunda koordineli bir reaksiyon verme zamanıdır." dedi.

Sözer, daha büyük bir koordinasyonun ise tıpkı 2008'deki yüzyılın krizinden çıkmayı sağlayan kritik başarı faktörü olan, G-20 çatısı altında yapılması gerektiğini vurguladı.

"Her ülke kendi çözümünü aradıkça, faiz indirimleri, verilen ilave likiditeler ve vergi teşvikleri sınırlı etki yapacaktır." diyen Sözer, nitekim finansal piyasalardaki süren stresin de, son dönemde alınan onca parasal ve maliye politikalarının yeterli olmadığını açıkça gösterdiğini ifade etti.

Sözer, şu değerlendirmelerde bulundu:

"G20 ülkeleri toplanıp koordineli bir şekilde merkez bankaları ve maliye politikaları çözümleri üretmedikçe, toparlanma ağır aksak olacaktır. Zira unutmamak gerekir ki, bu sefer finansal sektördeki çalkantıdan öte reel sektördeki bilanço krizi kaynaklı bir sorun yaşıyoruz. Bu nedenle reel sektörün satışlarına ve finansal performansına doğrudan odaklanan bir önlemler paketine acil ihtiyaç duyuluyor. Bu kapsamda 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' ve özellikle nisan sonuna kadar icra-iflasların durdurulmasından sonra, kamu bankalarının bugün açıkladığı kararlar oldukça yararlı ve takdire şayan önlemlerdir.

Özel bankaların da en kısa zamanda benzer adımlar atmasını ümit ediyorum. Makroekonomik açıdan bakıldığında, öncelik ne enflasyon ne bütçe açığı ve kamu borç stoku olmalı. Ülkece reel sektördeki olağanüstü sorunları çözmek için cesur adımlar atamazsak çok daha ağır bir tabloyla yüzleşmek zorunda kalacağız. Hal böyleyken, yükün büyük kısmı kamu bankalarına bırakıldığından, Hazine tarafından acilen kamu bankalarının sermayelerinin artırılması da yararlı bir adım olacaktır. Cesur, kararlı ve rasyonel adımlar atıp, hanehalkı, reel kesim ve yatırımcılar nezdinde güveni yeniden kazanabilirsek, yılın ikinci yarısının Türkiye ekonomisi için sanılandan daha iyi geçeceğini tahmin ediyorum."

Çankaya Köşkü, Koronavirüs, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 02:02 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs test kiti geliştiren Türk firması, 10 ülkeden sipariş aldı
Trump'ın koronavirüse karşı önerdiği ilacı kullanan 3 kişi hastanelik oldu Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay: Sokağa çıkma yasağının gerekli olduğunu düşünmüyorum Koronavirüse yakalanan ünlü oyuncu yaşadıklarını anlattı
Barışmak istemeyen sevgilisini öldüren kişi, aynı silahla intihar etti Barışmak istemeyen sevgilisini öldüren kişi, aynı silahla intihar etti         
18:11
"Evinize gidin" diyen belediye başkanı, nineden bastonu yedi         
17:50
İspanya'da futbol karşılaşmaları, koronavirüs nedeniyle süresiz askıya alındı İspanya'da futbol karşılaşmaları, koronavirüs nedeniyle süresiz askıya alındı         
14:38
Spor dünyasından Abdurrahim Albayrak ve eşi için geçmiş olsun mesajı Spor dünyasından Abdurrahim Albayrak ve eşi için geçmiş olsun mesajı         
14:13
Koronavirüs anne sütüne bulaşıyor mu? Uzman doktor yanıtladı Koronavirüs anne sütüne bulaşıyor mu? Uzman doktor yanıtladı         
09:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi; 2 milyon kitin Türkiye'ye getirilme süreci hızlandırıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi; 2 milyon kitin Türkiye'ye getirilme süreci hızlandırıldı         
09:23
Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak koronavirüse yakalandı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak koronavirüse yakalandı         
09:17
Kimsenin uyarıları dikkate aldığı yok! Koronavirüse rağmen toplanıp asker uğurladılar Kimsenin uyarıları dikkate aldığı yok! Koronavirüse rağmen toplanıp asker uğurladılar         
09:05
Karantina süresine uymayan 2 vatandaşa, ev hapsi cezası verildi Karantina süresine uymayan 2 vatandaşa, ev hapsi cezası verildi         
08:45
"Hastalık yokken, 'Yok' dedik" diyen Koca, virüsle mücadelede yeni sloganı duyurdu: Hayat Eve Sığar         
07:56
Koronavirüs salgınıyla mücadele eden New York'ta saat 20.00 itibariyle hayat durdu Koronavirüs salgınıyla mücadele eden New York'ta saat 20.00 itibariyle hayat durdu         
06:35
Eski Malezya Başbakanı Mahathir'in Kovid-19 testi negatif çıktı Eski Malezya Başbakanı Mahathir'in Kovid-19 testi negatif çıktı         
06:26
Fransız doktorlar koronavirüs salgını konusunda uyardı: Konuşarak geliyorlar, 2 saat sonra boğuluyorlar Fransız doktorlar koronavirüs salgını konusunda uyardı: Konuşarak geliyorlar, 2 saat sonra boğuluyorlar         
00:48
Koronavirüs salgınının son bulması için yatsı ezanı sonra camilerde dua edilecek Koronavirüs salgınının son bulması için yatsı ezanı sonra camilerde dua edilecek         
00:08
KKTC'de 3 kişide daha koronavirüs tespit edildi! Toplam vaka sayısı 38'e yükseldi KKTC'de 3 kişide daha koronavirüs tespit edildi! Toplam vaka sayısı 38'e yükseldi         
22:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2020 20:26:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bankalar koronavirüse karşı ekonomiyi destek paketleriyle savunuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]