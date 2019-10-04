Bankalar kredi standartlarını gevşetti
1 saat önce
Merkez Bankası'nın, Banka Kredileri Eğilim Anketi'ne ilişkin değerlendirmesinde bankaların, işletmeler, taşıt ve diğer bireysel krediler için uyguladıkları standartları gevşettiği, konut kredileri için uyguladıkları standartları ise temelde aynı bıraktığının görüldüğü bildirildi.
Merkez Bankası'nın, Banka Kredileri Eğilim Anketi'ne ilişkin değerlendirmesinde bankaların, işletmeler, taşıt ve diğer bireysel krediler için uyguladıkları standartları gevşettiği, konut kredileri için uyguladıkları standartları ise temelde aynı bıraktığının görüldüğü bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 03:56
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