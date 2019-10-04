Bankalar kredi standartlarını gevşetti

Merkez Bankası'nın, Banka Kredileri Eğilim Anketi'ne ilişkin değerlendirmesinde bankaların, işletmeler, taşıt ve diğer bireysel krediler için uyguladıkları standartları gevşettiği, konut kredileri için uyguladıkları standartları ise temelde aynı bıraktığının görüldüğü bildirildi.