Bankalar sağlıklı ve güçlü
1 saat önce
BDDK, bankacılık sektörünün sağlıklı ve güçlü yapısını koruduğunu, mevcut sermaye yapısının aktif kalitesi kaynaklı riskleri yönetebilecek seviyede olduğunu vurguladı.
BDDK, bankacılık sektörünün sağlıklı ve güçlü yapısını koruduğunu, mevcut sermaye yapısının aktif kalitesi kaynaklı riskleri yönetebilecek seviyede olduğunu vurguladı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 05:15
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