Diyanet'ten emeklilerin maaş promosyonlar ilgili fetva: Caiz değildir - Son Dakika
Üye Girişi

Diyanet'ten emeklilerin maaş promosyonlar ilgili fetva: Caiz değildir

10.08.2022 00:22
Diyanet'ten emeklilerin maaş promosyonlar ilgili fetva: Caiz değildir

Bankalar son dönemde emekli maaşlarını kendi bünyelerine katmak için kıyasıya bir rekabete girdi. Bankalar tarafından verilen en yüksek promosyon 7 bin 500 TL'ye kadar çıkarken, Diyanet'ten konuyla ilgili dikkat çeken açıklama geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, "Banka promosyonu caiz midir" sorusuna "Hayır" yanıtını verdi.

Türkiye'de emekli maaşlarına yüzde 42, 35 oranında zam yapılmasının ardından bankalar da emeklilerin maaşları kendi bünyelerinden almaları için kıyasıya bir rekabete başladı. Neredeyse her gün bankalar tarafından duyurulan promosyonların toplam tutarı 7 bin 500 TL'ye kadar çıktı. Promosyon furyasının ardından başlayan yeni tartışma ise 'Bu paralar caiz mi?' sorusuyla ilgili oldu. Diyanet İşleri, çok merak edilen bu soruyu yanıtlandı.

"FAİZ ŞÜPHESİNDEN TÜMÜYLE UZAK DEĞİLDİR"

Independent Türkçe'den Abdulhakim Günaydın'ın haberine göre Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, "Banka promosyonu caiz midir" sorusuna yanıt verdiği yanıtta şu ifadelere yer verdi: "Bankaların, kamu veya özel sektörde çalışanlara, çalıştığı kurumlar tarafından maaşlarını kendilerinden almayı tercih etmeleri karşılığında vermiş oldukları promosyonlar, işleyiş bakımından faize tam olarak benzememekle birlikte faiz şüphesinden de tümüyle uzak değildir. Bu itibarla, temel ihtiyaçlarını karşılayacak durumda olanların bu parayı kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları yakınları için kullanmamaları; bilakis ihtiyaç sahibi fakirlere vermeleri uygun olur."

"ASIL İHTİYAÇ SAHİBİ EMEKLİLERDİR"

Türkiye Emekliler Derneği Ankara Şube Başkanı Fahri Iravul ise, emeklilerin herkesten çok daha fazla ihtiyaç sahibi konumunda olduğunu söyledi. Asgari ücretin altında emekli maaşı alan milyonlarca insan olduğunu hatırlatan Iravul, "Asıl ihtiyaç sahibi olan emeklilerdir" dedi.

"Promosyonu almayın, ihtiyaç sahibine verin" gibi bir yaklaşım doğru olmadığını savunan Iravul, "Diyanet bir soru üzerine bu cevabı vermiş. Diyanet bu fetvayı vermeden önce bir aynaya baksın. İnsanları tasarrufa teşvik eden Diyanet daha şimdiden bütçesinden bilmem ne kadar para harcamış. Önce bir kendine baksın sonra emekliye bu parayı almasın desin" diye konuştu.

YORUMLAR
500
TDV Kazakistanlı çocuklara Kur'an-ı Kerim hediye etti TDV Kazakistanlı çocuklara Kur'an-ı Kerim hediye etti

Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyanet'ten emeklilerin maaş promosyonlar ilgili fetva: Caiz değildir - Son Dakika


Son Dakika
23:54 Esra Erol'un paylaşımına binlerce yorum geldi: Altında bir şey yok gibi
23:02 Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, 6'lı masadaki ortağı Kılıçdaroğlu hakkında konuştu: Adaylık talebi olmadı
22:39 Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekleştirdi! 5'nci İslami Dayanışma Oyunları'nda 56 ülkeden binlerce sporcu yarışacak
22:36 Okey oynayan vatandaşlar kurşun yağmuruna tutuldu
22:18 Boşanacakları öne sürülen Ebru Şallı ve Uğur Akkuş çifti Bebek'te görüntülendi
22:29 AK Partili kadının Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'na sorduğu soru gergin anlara neden oldu
21:56 Kahramanmaraş'ta korkunç vahşet! Ailesinden 4 kişiyi öldürüp kafasına sıktı
21:41 Galatasaray genç kalecisinin sözleşmesini uzatıp Fatih Karagümrük'e kiraladı
21:06 Dünyanın en büyük yılanlarından biriyle bahçesinde karşılaştı
20:57 Rusya, Ukrayna'da kurulması planlanan Baykar SİHA fabrikasını vurmakla tehdit etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2022 00:22:42. #1.11#
SON DAKİKA: Diyanet'ten emeklilerin maaş promosyonlar ilgili fetva: Caiz değildir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Haberi Paylaş