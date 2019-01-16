Son Dakika Haberleri: Bankalar Üzerinden Yapılacak Toplu Ödemelere Düzenleme

Bankalar Üzerinden Yapılacak Toplu Ödemelere Düzenleme

24 dakika önce

Kamu idarelerince yapılacak toplu ödemelerin, banka hesabına aktarılarak gerçekleşmesi halinde takip edilmesi gereken işleyiş belirlendi.

Bankalar Üzerinden Yapılacak Toplu Ödemelere Düzenleme, System.String[]
Kamu idarelerince yapılacak toplu ödemelerin, banka hesabına aktarılarak gerçekleşmesi halinde takip edilmesi gereken işleyiş belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığının Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Tebliğle kamu idarelerine hizmet veren muhasebe birimlerince, hak sahiplerine hesaba aktarma suretiyle yapılacak ödemelere ilişkin usul ve esaslarda düzenlemeye gidildi.

Buna göre, bordro ve benzeri gerçekleştirme belgelerine dayanılarak yapılacak er ve erbaş aylıkları, tayın bedelleri, toplu seyahat ücret ve yollukları, öğrenci harçlıkları gibi toplu ödemeler, kamu idaresi vergi kimlik numarası kullanılarak idare adına açılacak banka hesabına aktarılarak yapılabilecek.

Ödemenin bu şekilde yapılması halinde, harcama birimi tarafından 3 nüsha düzenlenen banka listesi muhasebe yetkilisince imzalanacak. Harcama birimi, imzalı banka listesinin iki nüshasını muhasebe biriminden alacak ve bir nüshasını ilgili banka şubesine teslim edecek.

Toplu ödemenin aktarıldığı banka, listedeki bilgilere göre, ödenecek tutarı ilgililerin hesabına aktaracak.

Bakanlıkça izin verilen haller dışında, gerçekleştirme görevlisi (mutemet) de dahil olmak üzere kişiler, bu hesap üzerinde işlem yapamayacak veya kendi adına nakit çekemeyecek.

Bakanlıkça izin verilmesi halinde, idare ortak hesabından mutemet ve harcama yetkilisinin çift imzasıyla para çekilebilecek.

Toplu ödemenin aktarıldığı banka tarafından idare ortak hesabından yapılan aktarmalarla ilgili ekstreler her ay sonunda muhasebe birimine de gönderilecek.

İdare ortak hesabında yer alıp hak sahiplerinin hesabına aktarılamayan tutarlar, ay sonunda ilgili muhasebe biriminin hesabına iade edilecek. Bakanlık, listelerin bankaya elektronik ortamda gönderilmesi hususunda yetkili olacak.

Kamu idareleri, bankayla yapacakları protokollerde bu hükümlere aykırı düzenlemelere yer veremeyecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 10:53 Kaynak: AA

Maliye, Ekonomi
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