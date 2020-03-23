Bankalar yeni mesai saati uygulamasına başladı - Son Dakika
Son Dakika Genel Bankalar yeni mesai saati uygulamasına başladı - Son Dakika

Bankalar yeni mesai saati uygulamasına başladı

6 saat önce

Bankalar yeni mesai saati uygulamasına başladı Banka önünde zaman zaman kuyruklar oluştu Korana virüsüne karşı alınan önlemler kapsamında bazı bankalar bugün 12.00 ile 17.00 saatleri arasında çalışmaya başladı.

Bankalar yeni mesai saati uygulamasına başladı

Banka önünde zaman zaman kuyruklar oluştu

İSTANBUL - Korana virüsüne karşı alınan önlemler kapsamında bazı bankalar bugün 12.00 ile 17.00 saatleri arasında çalışmaya başladı. Banka önünde zaman zaman kuyruk oluştuğu görülürken, sırası gelen vatandaşlar tek tek içeri alındı.

Korana virüse karşı alınan önlemler çerçevesinde bazı bankalara yeni düzenleme getirildi. Bankalar bugün itibariyle 12.00 ile 17.00 saatleri arasında çalışmaya başladı. Mesai saatinin gelmesiyle görevliler sıra bekleyen vatandaşları içeriye alarak işlemini yaptı. Zaman zaman kuyruklar oluşurken, işlemleri biten kişilerin çıkmasının ardından sıradaki vatandaşlar tek tek içeriye alındı. Sırada bekleyen vatandaşların korona salgınından dolayı mesafe kurallarına dikkat etmeye çalıştığı görüldü.

"52 yaşındayım aslında benim burada olmam doğru değil"

Sıra bekleyen Ender Topbaş mecbur kaldığı için dışarıya çıktığını ifade ederek "Doğru bir karar aslında kimsenin dışarıya çıkmaması lazım herkes evinde olursa daha sağlıklı olur özellikle yaşlı insanların dışarıda olması doğru değil. Çok acil ihtiyacım elden ödemem olduğu için geldim. Maraton koşan biriyim 52 yaşındayım aslında benim burada olmam doğru değil ama herkes evinde istirahatini yapıp kararlara saygı duyması lazım" dedi.

Sıra

Fatma Engin ise korona virüsü salgınında dolayı " İnsanlardan uzak duruyorum" diye konuştu

Bankalar yeni mesai saati uygulamasına başladı

Banka, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 02:34 Kaynak: İHA

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