Bankalara likidite reel sektöre kredi
46 dakika önce
Merkez Bankası yeni genişleme adımı attı.
Merkez Bankası yeni genişleme adımı attı. Program, İşsizlik Sigortası Fonu'nun kısa çalışma ödeneğindeki artış nedeniyle büyüyen nakit ihtiyacını ve tahvil alımlarını artırarak bankaların likidite kaynağını genişletmeyi hedefliyor. Ayrıca Merkez ihracatçı şirketlere de doğrudan kredi verecek.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 05:06
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