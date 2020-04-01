Bankalara likidite reel sektöre kredi

Merkez Bankası yeni genişleme adımı attı. Program, İşsizlik Sigortası Fonu'nun kısa çalışma ödeneğindeki artış nedeniyle büyüyen nakit ihtiyacını ve tahvil alımlarını artırarak bankaların likidite kaynağını genişletmeyi hedefliyor. Ayrıca Merkez ihracatçı şirketlere de doğrudan kredi verecek.