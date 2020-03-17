Bankalarda koronavirüs önlemi - Son Dakika

Bankalarda koronavirüs önlemi
6 saat önce
İSTANBUL'da banka şubelerine giden vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri nedeniyle tek tek içeri alındı.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 03:58 Kaynak: DHA
İSTANBUL'da banka şubelerine giden vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri nedeniyle tek tek içeri alındı. Kapıda zaman zaman kuyruk oluştu. Kuyrukta bekleyen vatandaşlar, içeride beklemektense dışarıda durmanın sağlık açısından daha iyi olduğunu söyleyerek uygulamayı destekledi.
Ataşehir'de bankalar, koronavirüs tedbirleri kapsamında müşterilerini şubeye teker teker almaya başladı. Yapılan uygulama banka önlerinde kuyruklar oluşmasına neden oldu. Sırası gelen güvenlik personeli tarafından içeri alındı. Güvenlik personeli tedbir amaçlı maske ve eldiven takarak görev yaptı. Banka kuyruğunda bekleyen Sinem Güney "Koronavirüs nedeniyle içeri tek tek alıyorlar, biz de sıramızı bekliyoruz. Bu uygulama çok güzel "diye konuştu. Kuyruktaki bir diğer vatandaş Seda Şan "Alınması gereken bir tedbir, doğru buluyorum. Sırada bekliyorum yapacak bir şey yok " diye konuştu.
Son Dakika Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar İtalya'da yaşayan Türk gençlerden koronavirüs videosu: Size bir mesajımız var New York Valisi Cuomo'dan korkutan koronavirüs açıklaması: Salgın 45 gün içinde zirveye çıkabilir Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı