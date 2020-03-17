BANKALARDA KORONAVİRÜS ÖNLEMİ - Son Dakika
Son Dakika Güncel BANKALARDA KORONAVİRÜS ÖNLEMİ - Son Dakika

BANKALARDA KORONAVİRÜS ÖNLEMİ

6 saat önce

İSTANBUL'da banka şubelerine giden vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri nedeniyle tek tek içeri alındı.

BANKALARDA KORONAVİRÜS ÖNLEMİ, System.String[]
İSTANBUL'da banka şubelerine giden vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri nedeniyle tek tek içeri alındı. Kapıda zaman zaman kuyruk oluştu. Kuyrukta bekleyen vatandaşlar, içeride beklemektense dışarıda durmanın sağlık açısından daha iyi olduğunu söyleyerek uygulamayı destekledi.

Ataşehir'de bankalar, koronavirüs tedbirleri kapsamında müşterilerini şubeye teker teker almaya başladı. Yapılan uygulama banka önlerinde kuyruklar oluşmasına neden oldu. Sırası gelen güvenlik personeli tarafından içeri alındı. Güvenlik personeli tedbir amaçlı maske ve eldiven takarak görev yaptı. Banka kuyruğunda bekleyen Sinem Güney "Koronavirüs nedeniyle içeri tek tek alıyorlar, biz de sıramızı bekliyoruz. Bu uygulama çok güzel" diye konuştu. Kuyruktaki bir diğer vatandaş Seda Şan "Alınması gereken bir tedbir, doğru buluyorum. Sırada bekliyorum yapacak bir şey yok" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

--------------------

-Banka önünde kuyruktan görüntü

-Tek tek içeri alınmaları

-Vatandaş ile röp

-Genel ve detay görüntüler


Koronavirüs, Ataşehir, Banka, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 04:12 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
İtalya'da yaşayan Türk gençlerden koronavirüs videosu: Size bir mesajımız var New York Valisi Cuomo'dan korkutan koronavirüs açıklaması: Salgın 45 gün içinde zirveye çıkabilir Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı
Yurt dışından gelen Işın Karaca karantina süresine uymadıkları iddiası hakkında ilk kez konuştu Yurt dışından gelen Işın Karaca karantina süresine uymadıkları iddiası hakkında ilk kez konuştu         
12:15
UEFA, koronavirüs salgını sonrası ülke liglerindeki liderleri şampiyon ilan etmeyi planlıyor UEFA, koronavirüs salgını sonrası ülke liglerindeki liderleri şampiyon ilan etmeyi planlıyor         
12:04
İran'dan mahkumlar için önemli koronavirüs kararı: 85 bin mahkum serbest bırakıldı İran'dan mahkumlar için önemli koronavirüs kararı: 85 bin mahkum serbest bırakıldı         
11:36
Umreden dönen vatandaş, çok konuşulan karantina odalarını sosyal medyada paylaştı Umreden dönen vatandaş, çok konuşulan karantina odalarını sosyal medyada paylaştı         
10:23
Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Stok sıkıntısı yaşanmayacak Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Stok sıkıntısı yaşanmayacak         
10:15
Valencia Kulübü'nün yüzde 35'inde koronavirüs tespit edildi Valencia Kulübü'nün yüzde 35'inde koronavirüs tespit edildi         
09:58
Balık fiyatları yüzde 50 düştü Balık fiyatları yüzde 50 düştü         
09:34
Son dakika: Borsa İstanbul'da yukarı yönlü devre kesici ikinci bir duyuruya kadar kaldırıldı Son dakika: Borsa İstanbul'da yukarı yönlü devre kesici ikinci bir duyuruya kadar kaldırıldı         
09:34
Kronik hastalığı bulunanların sağlık raporları ve reçeteleri ikinci bir duyuruya kadar geçerli sayılacak Kronik hastalığı bulunanların sağlık raporları ve reçeteleri ikinci bir duyuruya kadar geçerli sayılacak         
09:21
Bu markette eldiven takmayana ekmek satılmıyor Bu markette eldiven takmayana ekmek satılmıyor         
09:17
Evlerinin yandığını gören kahraman anne, alevlerin arasına dalarak minik kızını kurtardı Evlerinin yandığını gören kahraman anne, alevlerin arasına dalarak minik kızını kurtardı         
09:00
Aykut Kocaman: Şu an Fenerbahçe'ye dönme gibi bir şey yok Aykut Kocaman: Şu an Fenerbahçe'ye dönme gibi bir şey yok         
08:03
Koronavirüs korkusu online alışverişi artırdı! Amazon 100 bin yeni eleman alacak Koronavirüs korkusu online alışverişi artırdı! Amazon 100 bin yeni eleman alacak         
05:40
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 47'ye yükseldi Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 47'ye yükseldi         
23:51
Koronavirüs kaosu başladı! Marketlere akın eden Amerikalılar birbirini bıçakladı Koronavirüs kaosu başladı! Marketlere akın eden Amerikalılar birbirini bıçakladı         
11:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2020 22:36:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: BANKALARDA KORONAVİRÜS ÖNLEMİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]