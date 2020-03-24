Bankalarda koronavirüs önlemleri - Son Dakika
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Bankalarda koronavirüs önlemleri

6 saat önce

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, bankalarda da tedbirler alınıyor.

Bankalarda koronavirüs önlemleri, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, bankalarda da tedbirler alınıyor.

Edirne'deki banka şubelerinin görevlileri, işlem yaptırmak için bankaya gelen vatandaşların eline dezenfektan sıkıyor.

İçeriye şubedeki gişe sayısı kadar insan alınırken, işlem yaptırmak isteyenler şubeye sırayla giriyor.

Banka görevlileri de maske ve eldiven kullanarak işlemleri gerçekleştiriyor.

Banka güvenlik görevlisi Atalay Durmuş, AA muhabirine, koronavirüse karşı bankalarda da önlem alındığını söyledi.

Bankaya girecek vatandaşların ellerine dezenfektan ya da kolonya tuttuklarını belirten Durmuş, "Daha sonra içeride sırayla işlemleri yapılıyor. Örneğin 5 kişinin işlemi bittikten sonra sırada bekleyen diğer 5 kişiyi işlem için bankaya alıyoruz." dedi.

Bankada işlem yaptırmak için bekleyen Tamer Eryıldızlı ise toplum sağlığı açısından uygulamanın doğru olduğunu belirterek, "Bankaya sırayla girerek işlemimizi yapıyoruz. Vatandaş olarak koronavirüs önlemlerimizi bizler de alıyoruz." diye konuştu.

Edirne, Banka, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 12:52 Kaynak: AA

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