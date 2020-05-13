Bankalarda koronavirüs önlemleri

Bankalarda numaratörler sadece tıbbı maske takan tek bir kişi tarafından kullanılacak. Müşteri banka içerisinde bekleme alanında yakın mesafede oturtulmayacak. El hijyeni sağlanması için alkol içerikli el antiseptikleri ulaşılabilir noktalarda bulundurulacak.

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını sonrası Türkiye'de kontrollü normalleşme süreci başladı. Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda, Sağlık Bakanlığınca hazırlanan "Banka Şubelerinde Korunma ve Kontrol Önlemleri" başlıklı rehber bankalarda işleyişe kriterler getirdi.

Rehbere göre, Şube içerisinde sürekli insanlarla yüz yüze arada 1 metre veya daha kısa mesafe kalacak şekilde temas eden çalışanlar tıbbi maske takacak.

Bankalarda numaratörler sadece tıbbı maske takan tek bir kişi tarafından kullanılacak ve sabah ve akşam uygun şekilde temizlenecek.

El hijyeni sağlanması için alkol içerikli el antiseptikleri ulaşılabilir noktalarda bulundurulacak.

Ateş, öksürük, solunum sıkıntısı gibi herhangi bir solunum yolu enfeksiyonu bulguları olan personel, şikayetleri düzelene kadar çalıştırılmayacak.

Müşteri banka içerisinde bekleme alanında yakın mesafede oturtulmayacak. Bekleme alanında, en fazla işlem bankosu kadar müşteri bulunacak. Müşterilerle diğer müşteriler ve bankoda çalışan banka görevlisi arasında en az bir metre mesafe olacak. Banka şubesi içerisinde müşteri sayısını azaltmak için acil olmayan bazı işlemler ertelenecek.

Çalışanlara el temizliğine dikkat edilmesine yönelik eğitim verilmesi gerektiği belirtilen rehberde, herhangi bir viral solunum yolu enfeksiyonu geçiren kişinin öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağzını tek kullanımlık kağıt mendille örtmesi, kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içini kullanması, mümkünse kalabalık yerlere girmemesi, eğer girmek zorundaysa ağız ve burnu kapatması, mümkünse cerrahi maske kullanması önerildi. - İSTANBUL