Bankalarda peş peşe çöküş! Akbank'tan sonra Ziraat Bankası'nda da sistem çöktü

Geçtiğimiz günlerde Akbank'ta yaşanan 2 günlük sistem arızasının ardından bir arıza da Ziraat Bankası'nda yaşandı.
Kamu bankasında bugün saat 14.00 sıralarında teknik bir arıza yaşandı. Arıza nedeniyle Akbank'ta olduğu gibi Ziraat Bankası'nda da hizmet kesintisi yaşandı. Bankanın internet şubesi, mobil şubesi ve ATM'leri hizmet dışı kaldı.
Kesinti Akbank da olduğu gibi çok uzun sürmedi. Kısa süre içinde sorun çözülürken, işlemler normal seyrine döndü. Ziraat Bankası'ndan konuya dair henüz resmi bir açıklama gelmedi.
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