"Bankalarda vadeli mevduat faiz oranları artıyor"

kredi hesaplama ve kullanım platform üst yöneticisi Oray Durmazoğlu, vadeli mevduat oranlarında artış eğilimi gördüklerini belirterek, "Bu yıl, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yapılan online vadeli mevduat hesabı başvurularında yüzde 50'lik bir artış söz konusu" dedi.

Merkez Bankası tarafından uygulanan parasal sıkılaşma adımları, vadeli mevduat yatırımı yapmak isteyen tüketicilerin yüzünü güldürdü. Vadeli mevduat faiz oranlarını yükselten bankalarda faiz oranları yüzde 18,50'ye kadar çıkıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan HangiKredi CEO'su Oray Durmazoğlu şunları söyledi: "Geçtiğimiz yıldan itibaren Merkez Bankasının aldığı faiz kararları neticesinde vadeli mevduat oranlarında artış eğilimi görüyoruz. Bununla birlikte mevduat hesaplarına uygulanan stopaj indirimi vadeli mevduatı daha da cazip hale getirdi. Bu yıl, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yapılan online vadeli mevduat hesabı başvurularında yüzde 50'lik bir artış söz konusu. Birikim yapmayı düşünen ya da birikimleriyle konut/ taşıt alımına yönelik taleplerini erteleyen tüketiciler için bu faiz oranlarının iyi bir yatırım fırsatı olduğunu söyleyebiliriz." - İSTANBUL