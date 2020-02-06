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Bankalardaki mevduat 23,7 milyar lira arttı
9 dakika önce
Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 23 milyar 725 milyon lira artarak 2 trilyon 681 milyar 909 milyon liraya yükseldi.
Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 23 milyar 725 milyon lira artarak 2 trilyon 681 milyar 909 milyon liraya yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 03:12
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