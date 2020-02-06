Bankalardaki mevduat 23,7 milyar lira arttı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Bankalardaki mevduat 23,7 milyar lira arttı - Son Dakika Ekonomi

Bankalardaki mevduat 23,7 milyar lira arttı

9 dakika önce

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 23 milyar 725 milyon lira artarak 2 trilyon 681 milyar 909 milyon liraya yükseldi.

Bankalardaki mevduat 23,7 milyar lira arttı, System.String[]

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 23 milyar 725 milyon lira artarak 2 trilyon 681 milyar 909 milyon liraya yükseldi.

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 03:12 
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