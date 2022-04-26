Bankalardaki paralarını kullanamayan Lübnanlılar, Meclis önünde gösteri düzenledi - Son Dakika

Lübnan'da hükümet tarafından iki yıldır bankadaki mevduatları dondurulan vatandaşlar, "sermaye kontrol" yasa tasarısıyla paralarını kaybetme tehlikesine karşı Meclis binası önünde gösteri yaptı.

Yüzlerce kişi Lübnan Mevduat Derneğinin çağrısıyla başkent Beyrut'taki Meclis Binası önünde toplandı.

Protestocular, "hükümet tarafından döviz mevduat hesaplarının dondurulması ve paralarının Lübnan lirası ile ödeneceği" yönündeki iddialara tepki gösterdi.

Bakanlar Kurulu tarafından 29 Mart'ta onaylanan "sermaye kontrol yasa tasarısı için bugün Mecliste oturum düzenlenecekti. Ancak göstericilerin sert tepkisi ve 15 Mayıs genel seçimleri nedeniyle Mecliste tasarının oylanması için yeterli sayıya ulaşılamadı.

Hükümet ortağı Hristiyan Özgür Yurtsever Hareketi Partisi, muhalefet cephesindeki Mustakbel Hareketi ve Hristiyan Lübnan Güçleri Partisi'nin milletvekilleri oturuma katılmadı.

Oturum düzenlenmemesine rağmen eylemlerine devam eden göstericiler "Birçok banka ve siyasetçi yolsuzluk yapıyor" yazan pankartlar taşıdı.

Gösteri sırasında AA muhabirine konuşan, bankadaki parasına el konulan Musa Akkasi, şunları söyledi:

"Yaklaşık iki yıldır paramıza el konulmuş durumda. Meclis de Anayasa'ya aykırı olan sermaye kontrol yasası aracılığıyla bankaları korumaya çalışıp hırsızlığı meşrulaştırmak istiyor. Biz, bankalardan paramızın iade edilmesini istiyoruz."

Yasa tasarısının içeriğine dair ise Akkasi, "Sermaye Kontrol Yasası'na göre ülkeye giriş ve çıkış yapan para kontrol edilecek. Ardından bankalara dava açılamayacak, hesabındaki meblağ ne kadar olursa olsun limitli para çekimi olması öngörülüyor." dedi.

Akkasi, Meclisten yasanın geçmesi için bekleyen veya onay verecek olan siyasi partilerin ülkedeki bankalarla ortak olduğunu iddia etti.

Mevduat mağdurlarına destek için gösteriye katılan Lübnan Baro Başkanı Nadir Kaspar, Meclisteki yasa tasarısı için "yasa dışı, insani değil, Anayasa'ya aykırı ve birçok hatayı barındırıyor " değerlendirmesinde bulundu.

Kaspar, "Bu tasarının Meclisten geçmemesi için gösteri ve yasal olan tüm barışçıl yollara başvuracağız." diye konuştu.

IMF ve Lübnan hükümeti, 7 Nisan'da ekonominin iyileştirilmesi için 3 milyar dolarlık kredi için ön anlaşmaya varmıştı. Ancak IMF, Lübnan'a kredi vermeden önce yerine getirmesini istediği 4 şart sunmuştu.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, 21 Nisan'da yaptığı açıklamada IMF'nin talep ettiği şartlara değinerek, bunların "2022 genel bütçesinin onaylanması, sermaye kontrol yasası, banka bilgileri gizliliği ve banka sisteminin yeniden inşası" olduğunu söylemişti.

Lübnan'daki ekonomik kriz

Ülke özellikle 2019'dan bu yana ciddi bir ekonomik krizle mücadele ediyor.

Merkez Bankasındaki dolar likidite sorunu ve döviz rezervlerinin erimesi, ülkede başka ciddi krizlerin de patlak vermesine yol açtı.

Ekonomik krizden önce yaklaşık 440 dolar civarında olan asgari ücret, Lübnan lirasındaki değer kaybı nedeniyle 30 doların altına kadar düştü.

Birleşmiş Milletlerin (BM) 1 Temmuz 2021'de yayımladığı değerlendirme raporunda, yaşam şartlarının 1975-1990 yıllarındaki iç savaş döneminden bile daha kötü olduğu vurgulanmıştı.

Lübnan hükümeti, Aralık 2021'de yolsuzluk, mali kaynakların kötü kullanılması ve likidite sorunu nedeniyle finansal sistemdeki kaybın 66 milyar dolar olduğunu bildirmişti.

BM Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu, 7 Nisan'da, Lübnan halkının yüzde 74'ünün yoksulluk sınırında yaşadığını, işsizlik oranının da yüzde 44'e yükseldiğini bildirmişti.