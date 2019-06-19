Bankalardan destek geldi konut satışları hareketlendi
23 dakika önce
Ziraat Bankası ve VakıfBank'ın ardından Halkbank da Enflasyona Endeksli Konut Kredisi çıkardı.
Ziraat Bankası
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 05:03
ve VakıfBank'ın ardından Halkbank da Enflasyona Endeksli Konut Kredisi çıkardı. 12 aylık beklenen enflasyona göre hesaplandığında kredi faizi aylık yüzde 1.2'ye kadar düşerken gayrimenkul piyasasında hareketlilik başladı... Leyla İlhan'ın haberi...
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