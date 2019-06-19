Son Dakika Haberleri: Bankalardan destek geldi konut satışları hareketlendi
Son Dakika Ekonomi Haber

Bankalardan destek geldi konut satışları hareketlendi

23 dakika önce

Ziraat Bankası ve VakıfBank'ın ardından Halkbank da Enflasyona Endeksli Konut Kredisi çıkardı.

Bankalardan destek geldi konut satışları hareketlendi, System.String[]
Ziraat Bankası ve VakıfBank'ın ardından Halkbank da Enflasyona Endeksli Konut Kredisi çıkardı. 12 aylık beklenen enflasyona göre hesaplandığında kredi faizi aylık yüzde 1.2'ye kadar düşerken gayrimenkul piyasasında hareketlilik başladı... Leyla İlhan'ın haberi...
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 05:03 
Ziraat Bankası, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Enlasyon endeksli konut kredisi ile 150 bin TL cepte kalacak Kuvvetli sağanak nedeniyle İzmir-Ankara yolu ulaşıma kapandı Demirtaş'tan 23 Haziran tweeti: İmamoğlu'nun söyleminin desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz KONDA'dan 23 Haziran İstanbul seçimi değerlendirmesi: İmamoğlu lehine fark açılacak

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.6.2019 05:26:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bankalardan destek geldi konut satışları hareketlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]