Bankalardan "korona virüs" tedbirleri - Son Dakika
Son Dakika Genel Bankalardan 'korona virüs' tedbirleri - Son Dakika

Bankalardan "korona virüs" tedbirleri

6 saat önce

Bankalardan "korona virüs" tedbirleri Karabük'te bankalar korona virüs önlemleri kapsamında müşterileri tek tek el dezenfekte ederek içeri alıyor Karabük'te bazı bankalar Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve 140'ta fazla ülkeye yayılan yeni tip korona virüs...

Bankalardan "korona virüs" tedbirleri

Karabük'te bankalar korona virüs önlemleri kapsamında müşterileri tek tek el dezenfekte ederek içeri alıyor

KARABÜK - Karabük'te bazı bankalar Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve 140'ta fazla ülkeye yayılan yeni tip korona virüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında müşterileri bakaya tek tek alırken, müşterilerin elleri dezenfekte edildi.

Daha önce banka içerisinde kalabalık oluşurken, önlemler kapsamında vatandaşlar banka önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu. İçeride işi biten müşterini yerine yenisi güvenlik görevlisinin eline dezenfektan sıkmasıyla içeri alındı. Bankamatiklerden işlem yapan bazı vatandaşlar olası virüs bulaşmasını önlem için eldiven taktı.

Banka önünde sıra bekleyen Nurhan Börekçi, "Bence uygulama doğru, 10 dakika bekledim, yarım saat daha bekleyebilirim. Hava soğuk biraz o sıkıntı oluyor. Kapalı ortamda olacağımıza açık havadayız. Sosyal mesafeyi korumamız gerekiyor" dedi.

Bankaların camlarına ise uyarı asıldı. Banka yönetimi tarafından camlara, "Virüs salgını tedbirleri kapsamında şube hizmet binasına aynı anda sınırlı sayıda kişi alabiliyoruz" uyarı yazısı yazıldı.

Bankalardan korona virüs tedbirleri

Çin Halk Cumhuriyeti, Karabük, Banka, Wuhan, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 04:22 Kaynak: İHA
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