Bankalardan koronavirüs tedbiri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bankalardan koronavirüs tedbiri - Son Dakika

Bankalardan koronavirüs tedbiri

6 saat önce

Muğla'nın Menteşe ilçesinde koronavirüs, tedbirleri gerekçesiyle bazı bankalar işlem yapmak için gelen vatandaşları tek tek içeri alıyor.

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Muğla'nın Menteşe ilçesinde koronavirüs, tedbirleri gerekçesiyle bazı bankalar işlem yapmak için gelen vatandaşları tek tek içeri alıyor.


Koronavirüs önlemleri kapsamında şubede yoğunluk oluşmasını engellemek için, banka içine vatandaşlar tek tek alınıyor. Diğer vatandaşlar ise sırayla içeri giriyor. Banka çalışanları da dönüşümlü olarak izne ayrılıyor. Bankalarda Koronavirüs nedeniyle mümkün olduğunca en az personelle çalışılmaya devam edileceği öğrenildi. Hatta bazı bankalar tarafından müşterilerin bankalara gelmeden işlem yapabilmeleri için yeni uygulamalar devreye sokuldu. Bunun yanı sıra ATM'lere daha fazla para konulduğu, EFT'lerden ise ücret alınmadığı belirtildi. - MUĞLA

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Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 02:31 Kaynak: İHA
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