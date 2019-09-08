Bankalardan son 4 yılın en düşük temmuz kârı
1 saat önce
Türk bankacılık sektörü, temmuzda 3 milyar 460 milyon TL ile son 4 yılın en düşük temmuz ayı karını sağladı.
Türk bankacılık sektörü, temmuzda 3 milyar 460 milyon TL ile son 4 yılın en düşük temmuz ayı karını sağladı.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 12:25
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