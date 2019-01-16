Bankalardan teminat çıkmadı gemiciler siparişleri kaçırdı
24 dakika önce
Gemi inşada aralık ayındaki yüzde 68'lik pazar daralması endişe yarattı.
Gemi inşada aralık ayındaki yüzde 68'lik pazar daralması endişe yarattı. Sektör, teminat mektuplarının Avrupa
bankaları tarafından kabul edilmemesi kaynaklı krizin çözülebilmesi için çıkış arıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 06:05
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