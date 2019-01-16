Son Dakika Haberleri: Bankalardan teminat çıkmadı gemiciler siparişleri kaçırdı

Bankalardan teminat çıkmadı gemiciler siparişleri kaçırdı

24 dakika önce

Gemi inşada aralık ayındaki yüzde 68'lik pazar daralması endişe yarattı.

Bankalardan teminat çıkmadı gemiciler siparişleri kaçırdı, System.String[]
Gemi inşada aralık ayındaki yüzde 68'lik pazar daralması endişe yarattı. Sektör, teminat mektuplarının Avrupa bankaları tarafından kabul edilmemesi kaynaklı krizin çözülebilmesi için çıkış arıyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 06:05 

Avrupa, Ekonomi
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