Bankaların aktif toplamı 6.5 milyar lira arttı

BDDK verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü ocak ayında 3.86 trilyon lira oldu.

BDDK verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü ocak ayında 3.86 trilyon lira oldu.

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