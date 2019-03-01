Son Dakika Haberleri: Bankaların aktif toplamı 6.5 milyar lira arttı

Bankaların aktif toplamı 6.5 milyar lira arttı

1 saat önce

BDDK verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü ocak ayında 3.86 trilyon lira oldu.

Bankaların aktif toplamı 6.5 milyar lira arttı, System.String[]
BDDK verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü ocak ayında 3.86 trilyon lira oldu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 02:45 

Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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