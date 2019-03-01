Bankaların aktif toplamı 6.5 milyar lira arttı
1 saat önce
BDDK verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü ocak ayında 3.86 trilyon lira oldu.
BDDK verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü ocak ayında 3.86 trilyon lira oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 02:45
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