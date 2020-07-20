Bankaların döviz karşılık oranları 300bp artırıldı - Son Dakika

Bankaların döviz karşılık oranları 300bp artırıldı

Bankaların yabancı para zorunlu karşılık oranları, tüm bankalar için tüm yükümlülük türlerinde ve vade dilimlerinde 300 baz puan (bp) artırıldı.

Bankaların yabancı para zorunlu karşılık oranları, tüm bankalar için tüm yükümlülük türlerinde ve vade dilimlerinde 300 baz puan (bp) artırıldı.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, Covid-19 salgınının olumsuz etkilerinin sınırlandırılması amacıyla 17 Mart'ta açıklanan önlemler çerçevesinde; reel kredi büyüme koşullarını sağlayan bankalar için yabancı para zorunlu karşılık oranlarının 500 baz puan indirildiği ve bu yolla 5.1 milyar dolar karşılığı likiditenin serbest bırakıldığı anımsatıldı.

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Açıklamada, "Buna ek olarak, reel kredi büyüme koşullarını ilk defa sağlayan bankalara yaklaşık 9.2 milyar ABD doları karşılığı likidite verildi, böylece bankacılık sistemine toplam 14.3 milyar ABD doları karşılığı likidite sağlandı" denildi ve yeni karara ilişkin şu bilgiler verildi:

"Bu defa, normalleşme sürecinin bir parçası olarak, finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla, yabancı para zorunlu karşılık oranlarının tüm bankalar için tüm yükümlülük türlerinde ve vade dilimlerinde 300 baz puan artırılmasına karar verildi.

"Alınan bu kararla, piyasadan yaklaşık 9.2 milyar ABD doları tutarında döviz ve altın cinsinden likidite çekilmesi bekleniyor.

"Söz konusu değişiklik, tesisi 24 Temmuz 2020 tarihinde başlayacak olan 10 Temmuz 2020 tarihli yükümlülük döneminden itibaren geçerli olacak."


Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 08:04 Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Bankaların döviz karşılık oranları 300bp artırıldı - Son Dakika Ekonomi
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