Bankaların işlem ücretlerini düşürecek düzenlemeye onay
1 saat önce
AB Konseyi, üye ülkelerde faaliyet gösteren bankaların euro cinsinden işlemlere uygulamakta olduğu ücretleri düşürmeye yönelik düzenlemeyi onayladı.
AB
Konseyi, üye ülkelerde faaliyet gösteren bankaların euro cinsinden işlemlere uygulamakta olduğu ücretleri düşürmeye yönelik düzenlemeyi onayladı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 01:45
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