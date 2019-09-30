Bankaların karı azaldı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre, Ağustos sonu itibarıyla bankacılık sektörünün net karı 32,84 milyar TL oldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre, Ağustos sonu itibarıyla bankacılık sektörünün net karı 32,84 milyar TL oldu. Geçtiğimizin yılın aynı döneminde bankaların net karı 38,04 milyar lira olmuştu.

Haber Yayın Tarihi:

Dış ticaret açığı 2,5 milyar dolara yükseldi

Türkiye'ye en çok turist gönderen ülke Rusya oldu

Harbiye'de 7 gün konser veren Tarkan, 9 milyon TL kazandı

Evli ve çocuklu asgari ücretlilerin maaşları, vergi diliminden dolayı bu aydan itibaren eksik yatacak