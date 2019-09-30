Son Dakika Haberleri: Bankaların karı azaldı
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Bankaların karı azaldı

1 saat önce

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre, Ağustos sonu itibarıyla bankacılık sektörünün net karı 32,84 milyar TL oldu.

Bankaların karı azaldı, System.String[]

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre, Ağustos sonu itibarıyla bankacılık sektörünün net karı 32,84 milyar TL oldu. Geçtiğimizin yılın aynı döneminde bankaların net karı 38,04 milyar lira olmuştu.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 02:21 
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