Bankaların Kovid-19 önlemleri - Son Dakika

Bankaların Kovid-19 önlemleri
6 saat önce
Bankalar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla aldığı tedbirleri genişletti.
Bankalar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla aldığı tedbirleri genişletti.
Bazı bankalar, çalışma saatlerini güncellerken, müşteriler içeriye sırayla alınıyor.
Silivri'de, aldıkları sayı doğrultusunda işlem yapmak isteyen vatandaşlar, bazı bankaların önünde yoğunluğa neden oldu.
Sırada yaşlıların olması da dikkati çekti. Banka önünde bekleyen bazı müşterilerin maske taktığı görüldü.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 04:40 Kaynak: AA
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