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Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik'e Geçici Madde

1 saat önce

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (BDDK) 1 Kasım 2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik'e geçici madde eklendi.

Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik'e Geçici Madde, System.String[]
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (BDDK) 1 Kasım 2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik'e geçici madde eklendi.

BDDK'nın "Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yönetmeliğe, "Bu maddenin yürürlük tarihinden önce anapara ve/veya faiz ödemelerinin tahsili geciken ihtiyaç kredilerinin borç bakiyeleri, borçlu tarafından talep edilmesi durumunda en fazla 60 ay ile sınırlı olmak üzere yeniden yapılandırılabilir." şeklinde geçici madde eklendi.

Öte yandan, BDDK'ca 24 Nisan 2013 tarihli ve 28627 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik'e de "Bu maddenin yürürlük tarihinden önce anapara ve/veya faiz ödemelerinin tahsili geciken ihtiyaç kredilerinin borç bakiyeleri, borçlu tarafından talep edilmesi durumunda en fazla 60 ay ile sınırlı olmak üzere yeniden yapılandırılabilir." geçici maddesi eklendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 05:32 Kaynak: AA

Ekonomi
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