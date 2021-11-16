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Son dakika haberi! Kayseri merkezli tefeci operasyonunda 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberi! Kayseri merkezli tefeci operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

16.11.2021 17:04

Son dakika haberler: Kayseri merkezli iki ilde tefecilere yönelik operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.

Kayseri merkezli iki ilde tefecilere yönelik operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kayseri ve çevre illerde zor durumda bulunan vatandaşlara faizle borç para vererek karşılığında açık senet alan, bu kişilerin ev ve araçları için icra takibi başlatan, borcunu ödeyemeyenleri alıkoyarak tehdit eden ve yüklü miktarda faiz alan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Polis ekiplerince iki ay süren teknik ve fiziki takip sonucu zanlıların kimlikleri tespit edildi.

Kayseri ve Çorum'da yapılan eş zamanlı operasyonda, M.A, A.K, M.S, M.T, A.T. ile İ.Ç. gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev, iş yeri ve otomobillerinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, mağdurlar adına düzenlenmiş senet, pos cihazı ve dijital materyaller ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 zanlı adliyeye sevk edildi.

Son dakika haberi! Kayseri merkezli tefeci operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
Son dakika haberi! Kayseri merkezli tefeci operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
Son dakika haberi! Kayseri merkezli tefeci operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
Son dakika haberi! Kayseri merkezli tefeci operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
Son dakika haberi! Kayseri merkezli tefeci operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
Son dakika haberi! Kayseri merkezli tefeci operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
Son dakika haberi! Kayseri merkezli tefeci operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
Son dakika haberi! Kayseri merkezli tefeci operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
Son dakika haberi! Kayseri merkezli tefeci operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
Son dakika haberi! Kayseri merkezli tefeci operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
Son dakika haberi! Kayseri merkezli tefeci operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Cumhuriyet Başsavcılığı, Kayseri, Kredi, Borç, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Kayseri merkezli tefeci operasyonunda 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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