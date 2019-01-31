Son Dakika Haberleri: Bankaların net faiz geliri yüzde 29 arttı

Bankaların net faiz geliri yüzde 29 arttı

1 saat önce

Bankalar 2018'de önceki yıla göre yüzde 28,9 artışla 146,2 milyar lira net faiz geliri elde etti.

Bankaların net faiz geliri yüzde 29 arttı, System.String[]
Bankalar 2018'de önceki yıla göre yüzde 28,9 artışla 146,2 milyar lira net faiz geliri elde etti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 04:42 

Ekonomi
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