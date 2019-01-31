Bankaların net faiz geliri yüzde 29 arttı
1 saat önce
Bankalar 2018'de önceki yıla göre yüzde 28,9 artışla 146,2 milyar lira net faiz geliri elde etti.
Bankalar 2018'de önceki yıla göre yüzde 28,9 artışla 146,2 milyar lira net faiz geliri elde etti.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 04:42
FED Merakla Beklenen Faiz Kararını Açıkladı! Dolar Anında Tepki Verdi
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