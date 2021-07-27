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Bankaların risk gündeminde iklim değişikliği en üst sırada - Son Dakika

Bankaların risk gündeminde iklim değişikliği en üst sırada

27.07.2021 12:57
Bankaların risk gündeminde iklim değişikliği en üst sırada, System.String[]

Ernst&Young'ın (EY) bu yıl 11'incisini gerçekleştirdiği "Global Bankacılık Risk Yönetimi Anketi", iklim değişikliği ilişkili risklerin bankalar için en büyük endişe kaynağı olduğunu ortaya koydu.

Ernst&Young'ın (EY) bu yıl 11'incisini gerçekleştirdiği "Global Bankacılık Risk Yönetimi Anketi", iklim değişikliği ilişkili risklerin bankalar için en büyük endişe kaynağı olduğunu ortaya koydu.

Uluslararası denetim ve danışmanlık şirketi EY, 33 ülkeden 88 bankanın üst düzey risk yönetimi uzmanları ile gerçekleştirdiği "Global Bankacılık Risk Yönetimi Anketi"nin sonuçlarını açıkladı. Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) işbirliğiyle yapılan anket bankaların risk yönetimi gündemlerini ve planlarını mercek altına alıyor.

Asya-Pasifik, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika, Latin ve Kuzey Amerika bölgelerinden bankalara dair bulgular içeren anketin sonuçlarına göre, bankaların risk yönetimi birimleri için en büyük endişe kaynağını iklim değişikliği ilişkili riskler oluşturuyor. Ankete katılan risk yöneticilerinin yüzde 91'i iklim değişikliğini gelecek 5 yıl için en önemli risk olarak görüyor.

Söz konusu oranın 2019'da 52 seviyesinde olması, bankalar için iklim değişikliği risklerinin kayda değer şekilde arttığına işaret ediyor. Bununla birlikte yöneticilerin yüzde 49'u iklim değişikliği riskleriyle ilgili olarak gelecek 12 aylık dönemde acilen adım atılması gerektiğini dile getiriyor. 2019 yılında ise yöneticilerin yalnızca yüzde 17'u böyle düşünüyordu. İklim değişikliği dışında yöneticilerin yüzde 83'ü küresel ekonomik toparlanmaya ilişkin risklerin öne çıktığını ifade ediyor.

Ankete göre, bankalar pratikteki fiziksel ve geçiş dönemi risklerini değerlendirme yeteneklerinin halen olgunlaşmakta olduğunu ortaya koyuyor. Bankların yüzde 54'ü iklim değişikliği ile ilgili maruz kalınan risklere ilişkin hazırlık niteliğinde bir anlayışa, yüzde 28'i ise kapsamlı bir anlayışa sahip.

Kısa vadeye bakıldığında, yöneticilerin yüzde 98'i kredi riskinin gelecek 12 aylık dönem için en büyük endişe kaynağını oluşturduğunu düşünürken, siber güvenlik yüzde 80 ile ikinci sırada yer alıyor.

"Dünya pandemi sonrası düzene uyum sağlamaya başlıyor"

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen EY Türkiye Finansal Hizmetler Sektör Lideri Damla Harman, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl iklim değişikliğinin hızlı bir şekilde bankaların uzun vadeli risk gündemlerinde üst sıralara yükseldiğini gözlemledik. Dünya pandemi sonrası düzene uyum sağlamaya başlıyor. Bankaların yönetim kurulları ve kıdemli yöneticileri de bu dönemde organizasyonlarının direncini farklı boyutlarda güçlendirmeye odaklanıyor. İklim ile ilgili risklerin yanı sıra çevresel, sosyal ve yönetişim konularının finansal hizmet sektörünün risk yönetim gündemindeki yerini koruyacağını öngörüyoruz."

Harman, "Siber güvenlik risk yöneticileri için uzun bir süredir en önemli riskler arasında yer alsa da Kovid-19 pandemisi oyunun kurallarını değiştirdi. Pandeminin küresel ekonomide yarattığı şok etkisi kredilerle ilgili endişeleri önümüzdeki 12 ay için artırdı." değerlendirmesinde bulundu.

Orta Doğu, Afrika, Finans, Asya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bankaların risk gündeminde iklim değişikliği en üst sırada - Son Dakika


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