Bankaların yurtdışı işlemlerinde sınır genişletildi

Bankaların yurtdışı yerleşik finans kuruluşlarıyla yaptıkları bazı TL işlemlerin özkaynaklara oranında sınır "yüzde 0.5"ten "yüzde 2.5"e genişletildi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) yapılan açıklamada, 5 Mayıs'ta yapılan düzenleme ile bankaların, yurt dışında yerleşik finansal kuruluşlara yapacakları TL plasmanlar, TL depo, TL repo ve TL kredilerin toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının yüzde 0.5'i ile sınırlandırıldığı anımsatıldı ve şöyle denildi:

"Kurulca yapılan değerlendirme neticesinde, Kurulun 27 Kasım tarihli ve 9273 sayılı kararı ile, piyasaların etkin çalışmasına yönelik olarak, söz konusu sınırlamanın, yüzde 0.5 yerine, yüzde 2.5 olarak yeniden belirlenmesine ve bankaların yurt dışında yerleşik finansal kuruluşlara tanımladıkları gün içi (overdraft) TL kredi imkanının bu sınırlamaya tabi olmamasına karar verilmiştir."