Bankalarla KGF arasında çatlak
1 saat önce
Bankacılık kaynakları KGF'nin bankalara para ödememek için "bahaneler" bulduğunu iddia ederken, ekonomi yetkilileri ise bankaların mevzuata aykırı davranarak kredileri KGF'den tahsil etmek istediğini söyledi.
Bankacılık kaynakları KGF'nin bankalara para ödememek için "bahaneler" bulduğunu iddia ederken, ekonomi yetkilileri ise bankaların mevzuata aykırı davranarak kredileri KGF'den tahsil etmek istediğini söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 05:05
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