Son Dakika Haberleri: Bankalarla KGF arasında çatlak

Bankalarla KGF arasında çatlak

1 saat önce

Bankacılık kaynakları KGF'nin bankalara para ödememek için "bahaneler" bulduğunu iddia ederken, ekonomi yetkilileri ise bankaların mevzuata aykırı davranarak kredileri KGF'den tahsil etmek istediğini söyledi.

Bankalarla KGF arasında çatlak, System.String[]
Bankacılık kaynakları KGF'nin bankalara para ödememek için "bahaneler" bulduğunu iddia ederken, ekonomi yetkilileri ise bankaların mevzuata aykırı davranarak kredileri KGF'den tahsil etmek istediğini söyledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 05:05 

Ekonomi, Ekonomi
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