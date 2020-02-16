"Bankalarla kredi problemini çözüyoruz" dolandırıcılığına 2 tutuklama

Karaman polisi, bankalardan kredi çekemeyen vatandaşları "kredi probleminizi çözüyoruz" diye dolandıran İstanbul merkezli 5'i kadın 7 kişiyi yakaladı. Karaman'a getirilen şüphelilerden şebeke lideri olduğu ileri sürülen İ.K. (38) ile O.B. (31) tutuklanırken, 5 kadın şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.



Dolandırıcılık olayı Karaman'da bir vatandaşın müracaatıyla ortaya çıkarıldı. Edinilen bilgiye göre, Karaman'da oturan O.G. isimli bir vatandaş sosyal medyada gördüğü, "Kredi notu düşük olanlara anında kredi, tüm bankalarla kredi problemini çözüyoruz" reklamını tıklayarak dolandırıcıların kurduğu hayali danışmanlık firması ile iletişime geçti. Dolandırıcılar telefonda O.G'ye bankaların kırmızı listesinde bulunan herkese kredi çıkarabiliriz diyerek kayıt oluşturmak için 100 lira ücret talep etti. Parayı hesaba yatıran O.G'yi dolandırıcıların kurduğu müşteri hizmetleri tekrar arayarak işlemlerin başlatıldığını ve bankalardaki kırmızı listeden isminin artık silinebileceğini, bunun için de hemen 470 lira daha para yatırması gerektiğini söyledi. Bu parayı da yatıran O.G. bir daha müşteri hizmetlerine ulaşamadı.



Dolandırıldığını anlayan O.G. polise giderek şikayetçi oldu. Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, dolandırılan O.G'nin verdiği bilgiler doğrultusunda danışmanlık firmasını takibe aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda vatandaşları dolandıran çağrı merkezi ofisinin İstanbul'un Esenyurt ilçesinde olduğu tespit edildi. Karaman'dan İstanbul'a giden bir ekip 10 günlük takibin ardından, İstanbul polisiyle birlikte çağrı merkezinin ofisine operasyon düzenledi. Operasyonda dolandırıcılık örgütünün lideri olduğu öne sürülen İ.K. (38) ile ağlarına düşürdükleri vatandaşların yatırdığı paraları bankadan çeken O.B. (31), çağrı merkezinde çalışan bayanların sorumlusu yabancı uyruklu A.A. (38), çağrı merkezinde çalışan S.Ç. (22), Y.D. (19), Ö.M. (23) ve B.Y. (23) gözaltına alındı.



Karaman'a getirilen zanlılar Karaman Emniyet Müdürlüğünde sorguya alındı. Zanlılar sorgularında suçlamaları kabul ederken, 2 yıldır bu yolla dolandırıcılık yaptıklarını, çağrı merkezindeki tüm hatların yabancı uyruklu kişilerin üzerine kayıtlı olduğunu ve dolandırılan kişilerin numaralarının bütün hatlardan engellendiğini itiraf etti. Çağrı merkezinde çalışan 4 kadının ise üniversite öğrencisi olduğu ve günlük 100 lira karşılığında bu işi yaptıkları ileri sürüldü. Polisin 10 günlük takibi sırasında dolandırıcıların İstanbul başta olmak üzere birçok ilde, 48 vatandaşı bu yolla dolandırdığı da ortaya çıktı. Örgüt lideri olarak gözaltına alınan İ.K'nin 37 suçtan, örgüt üyesi O.B'nin ise 13 ayrı dolandırıcılık kaydı bulunduğu öğrenildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan zanlılardan örgüt lideri İ.K. ile O.B., tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine konarken, kadınlar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KARAMAN