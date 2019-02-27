Bankamatiğe Kart Kopyalama Cihazı Yerleştiren Zanlı, Suçüstü Yakalandı
1 saat önce
Konya'da bir bankamatiğe kart kopyalama cihazı yerleştirip uzaklaşan kişi, cihazı almaya geldiğinde olay yeri yakınlarında bekleyen polis ekiplerince yakalandı.
Konya'da bir bankamatiğe kart kopyalama cihazı yerleştirip uzaklaşan kişi, cihazı almaya geldiğinde olay yeri yakınlarında bekleyen polis ekiplerince yakalandı.
Alınan bilgiye göre, merkez Selçuklu ilçesinde devriye görevi sürdüren polis ekibi, bir bankaya ait bankamatiğe kart kopyalama cihazı yerleştirildiğini gördü.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bankamatiğe yakın bir yerde beklemeye başladı.
Yaklaşık 8 saat pusuda bekleyen polis, kopyalama cihazını almaya gelen Nezih Y'yi suçüstü yakaladı.
Şüphelinin yakalanma anı, bankamatiğin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, Nezih Y'nin kart kopyalama cihazını sökmeye çalıştığı sırada polislerin gelmesi ve şüpheliyi etkisiz hale getirmesi görülüyor.
Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen Nezih Y, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 10:20 Kaynak: AA
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