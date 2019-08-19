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Bankamatik faresi Zonguldak'ta yakalandı

34 dakika önce

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri 4 ilde bazı bankaların bankamatiklerine kart sıkıştırma düzeneği yerleştirerek vatandaşların kartlarını ele geçirerek 17 bin lirasını çalan bir kişiyi Zonguldak'ta yakaladı.

Bankamatik faresi Zonguldak'ta yakalandı, System.String[]
Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri 4 ilde bazı bankaların bankamatiklerine kart sıkıştırma düzeneği yerleştirerek vatandaşların kartlarını ele geçirerek 17 bin lirasını çalan bir kişiyi Zonguldak'ta yakaladı.

Zonguldak'ta Ocak-Şubat ayı içerisinde ve 2018-2019 yılları arasında Bartın, Kocaeli ve İstanbul illerinde 8 ATM cihazına kart sıkıştırma düzeneği yerleştirerek vatandaşların kartlarını ele geçirerek toplam 17 bin lirasını çeken C.A. Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan C.A. emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. - ZONGULDAK
Siber Suçlarla Mücadele, Zonguldak, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 04:03 Kaynak: İHA
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